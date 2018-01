Mark Wahlberg cobra 1.500 veces más que Michelle Williams

Mark Wahlberg, el actor mejor pagado del 2017 y, a la vez, el menos rentable de Hollywood, según la revista Forbes, vuelve a alimentar la polémica de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en Hollywood. Esta vez, la diferencia es exagerada: el actor cobrará 1.500 veces más -un millón y medio de dólares, algo más de 1,2 millones de euros- que Michelle Williams, su compañera de reparto en la película de Ridley Scott All the money in the world, que ingresará la dispar cifra de 1.000 dólares (unos 837 euros), según ha publicado el diario USA Today.

Cuando el director de cine Ridley Scott decidió eliminar al actor Kevin Spacey de su película All the money in the world por los casos de abusos sexuales en torno al actor, los actores Wahlberg y Williams han tenido que volver a rodar las escenas que hacían con él.

La enorme brecha salarial entre ambos actores ha reabierto el debate en Twitter.

Please go see Michelle's performance in All The Money in The World. She's a brilliant Oscar nominated Golden Globe winning actress. She has been in the industry for 20 yrs. She deserves more than 1% of her male costar' s salary. https://t.co/HIniew6lf7 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 10 de enero de 2018

La enorme brecha salarial entre ambos actores ha reabierto el debate en Twitter. "Por favor, vayan a ver la actuación de Michelle [Williams] en All the money in the world. Es una nominada a los Globos de oro brilllante", asegura por ejemplo la actriz Jessica Chastain. "Ha trabajado en la industria [del cine] durante 20 años y merece más del 1% del salario de su compañero masculino", ha agregado. La actriz y activista Amber Tamblyn también ha calificado el caso de "totalmente inaceptable", mientras que el productor Judd Apatow ha asegurado que el caso "es tan escandaloso que es difícil de creer". Además, se pregunta si "el estudio [de cine] o Whalberg harán algo para arreglar esta perjudicial situación".

La actriz Mia Farrow ha descrito la situación como "escandalosamente injusta", a la vez que ha denunciado que ella nunca ha cobrado "ni siquiera una cuarta parte de lo que un actor recibía".

This is so messed up that it is almost hard to believe. Almost. This is how this business works. I wonder if the studio or Wahlberg will do something to make the situation less insane. https://t.co/RsunBlOeCk — Judd Apatow (@JuddApatow) 10 de enero de 2018

Outrageously unfair- but it’s always been like this. I was never, ever paid even a quarter of what the male lead received: Wahlberg got $1.5M for 'All the Money' reshoot, Williams paid less than $1,000 https://t.co/LrOjrHVjcp — Mia Farrow (@MiaFarrow) 10 de enero de 2018

Antes de que saltara a luz el escándalo, Michelle Williams había declarado al diario USA Today que, cuando el equipo de la película le pidió repetir varias secuencias para excluir las escenas en las que salía el presunto acosador sexual Kevin Spacey, "les dije que estaría dispuesta todas las veces que hiciera falta, todas. Y que se quedaran con mi sueldo, mis vacaciones y todo lo que quisieran. Porque agradecía mucho que estuvieran haciendo ese gran esfuerzo": volver a grabar la película, una vez finalizada y a punto de ser estrenada.

En diciembre, el director Ridley Scott aseguró al diario estadounidense que tanto Wahlberg como Williams habían vuelto a grabar las escenas "gratis". Según el mismo diario, Wahlberg negoció posteriormente "su remuneración".

Quejas anteriores

No es la primera vez que se reabre el manido debate sobre las grandes diferencias salariales en Hollywood entre hombres y mujeres. Ya en el 2015, la actriz Jennifer Lawrence publicó en el blog feminista www.lennyletter.com un artículo titulado: ¿Qué han hecho ellos que no he hecho yo? , en el que alzaba la voz contra las diferencias salariales de Hollywood.

Y una semana antes, Meryl Streep había asegurado a la BBC que a ella también se le pagaba menos que a sus compañeros varones. Ese mismo año, pero en febrero, la actriz Patricia Arquette utilizó su discurso de agredecimiento al recibir el Oscar para exigir la igualdad de salario para todas las mujeres.