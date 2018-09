Mark Wahlberg desvela su rutina para estar así de mazas a los 47

Mark Wahlberg, a sus 47 años, ha sorprendido a sus seguidores con su extravagante horario. El actor ha ofrecido un desglose muy detallado de su día a día, que comienza a las dos y media de la mañana y finaliza a las siete y media de la tarde.

En la lista publicada por el mismo actor en una story de Instagram, se pueden apreciar sus distintas actividades, como dos entrenamientos de más de una hora, dos duchas, refrigerios, comidas y golf. Pero esto no es lo sorprendente de la rutina del actor de 'Transformers'. Su horario también incluye 15 minutos de rezo a las tres menos cuarto de la mañana y una hora de recuperación en una cámara de crioterapia a las nueve y media.

Ver esta publicación en Instagram 7am club today. It doesnt matter what time it is, as long as we put in the work! @performinspired Una publicación compartida de Mark Wahlberg (@markwahlberg) el 6 Sep, 2018 a las 10:29 PDT

Wahlberg le habló a Ellen DeGeneres sobre los beneficios de la crioterapia en una entrevista reciente. "Es excelente para la recuperación. Elimina toda la inflamación de tu cuerpo y te ayuda a dormir", dijo. A las diez y media de la mañana, tras la crioterapia y cuando la mayoría de la gente de Hollywood acaba de llegar al trabajo, Mark come de nuevo y recibe llamadas de negocios.

También tiene tiempo para la familia. El actor tiene cuatro hijos con la modelo Rhea Durham: Ella (15), Michael (12), Brendan (9), y Grace (8), así que, en su agenda tampoco podía faltar la hora de ir a buscarlos al colegio, a las tres de la tarde.

Próxima película

La apretadísima agenda del actor también le deja tiempo para ejercer su profesión y es que a finales de año se estrenará Instant Family, la nueva comedia de Sean Anders en la que Wahlberg es el protagonista junto a la actriz Rose Byrne.