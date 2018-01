Mark Wahlberg dona 1,2 millones de euros para las víctimas de acoso sexual

Mark Wahlberg, el actor mejor pagado y menos rentable de Hollywood, según la revista Forbes, ha anunciado este sábado que donará los 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros al cambio) que cobró por rodar nuevas escenas de su última película, All the Money in the World, al fondo de defensa legal Time's Up.

El actor de Boston, de 46 años, había protagonizado una de las últimas polémicas relacionadas con la brecha salarial que impera en Hollywood y que decenas de actrices han denunciado en los últimos tiempos. La compañera de reparto de Wahlberg, Michelle Williams, cobró menos de 1.000 dólares por acudir a los mismos rodajes que él, una cantidad 1.500 veces inferior a la de su compañero.

"En nombre de Michelle"

"En los últimos días mi salario por los reshoots de All the Money in the World han sido un importante tema de conversación. Apoyo al 100% la lucha por un salario justo y voy a donar los 1,5 millones de dólares al fondo de defensa legal Time's Up en nombre de Michelle Williams", ha anunciado el actor de Transformers en un comunicado a través de Twitter. Asimismo, la agencia de representación de ambos intérpretes, WME, se ha comprometido a donar otros 500.000 dólares al fondo.

"Es un día que no olvidaré", ha señalado Michelle Williams en un comunicado. "Hoy no se trata de mí. Mis compañeras me han apoyado, me enseñaron a usar mi voz, y los hombres con más poder escucharon y actuaron [...] Una comunidad de mujeres y hombres comparten este logro", afirma Williams en el portal ELLE.

Nuevas tomas

La actriz, ganadora de un Globo de Oro en el 2011, ha querido recordar la figura de Anthony Rapp, el hombre que denunció abiertamente los acosos sexuales de Kevin Spacey, destapando una lacra sistémica que extendía sus tentáculos por el mundo del espectáculo, la televisión y el cine estadounidense.

Walhberg y Williams decidieron rodar esas nuevas escenas junto a Christopher Plummer, el actor requerido para reemplazar todo el trabajo de All the Money in the World de Spacey. Antaño reconocido como uno de los mejores intérpretes de su generación, los numerosos casos de agresión sexual en contra del oscarizado actor lo han convertido en un paria y condenado al ostracismo profesional.

Además de ser borrado de la nueva película de Ridley Scott, Netflix anunció que la nueva temporada de la serie de intrigas políticas House of Cards no contaría con Spacey en el papel de Frank Underwood, protagonista absoluto de la ficción. Poco después, el actor anunció su retirada temporal de los escenarios y su ingreso en una clínica de rehabilitación donde coincidió con el productor Harvey Weinstein, el epicentro del terremoto que ha sacudido los cimientos de Hollywood.

Time's Up

"La conversación que ha surgido al respecto es un recordatorio para aquellos que estamos en una posición de influencia de que tenemos una responsabilidad para hacer frente a las desigualdades, incluidas las diferencias salariales por género", indicó la agencia WME en un comunicado.

Last night, people from over 100 countries around the world joined together to share one clear message: #TIMESUP. Thank you to everyone for making our collective voice too loud to ignore. pic.twitter.com/CznbwuT81p — TIME'S UP (@TIMESUPNOW) 9 de enero de 2018

El fondo de defensa legal Time's Up ("Se acabó el tiempo"), fundado el primero de enero del 2018, suma más de 16 millones de dólares en donaciones (unos 13 millones de euros) recolectados de más de 17.000 donantes. La iniciativa, firmada y ratificada por más de 300 mujeres del mundo del cine, la televisión, y el teatro, busca ayudar a aquellas mujeres con salarios bajos a protegerse de las consecuencias económicas y judiciales que puede acarrear la denuncia de abusos sexuales.