Marta Sánchez: "Si mi letra acaba siendo la letra del himno puedo irme tranquila a la tumba"

La cantante Marta Sánchez se ha mostrado "abrumada e incrédula" por la respuesta social que ha tenido su versión del himno de España interpretada en el Teatro de la Zarzuela. Ha admitido que no le importaría que su composición pudiese llegar a ser la letra oficial. "Nunca imaginé que iba a ser noticia de esta forma desbordante, pero si mi letra acaba siendo la letra del himno me voy a la tumba tranquila", ha admitido Sánchez en una entrevista en Onda Cero. Dirigentes políticos como el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, han planteado en Twitter esa posibilidad.

Yo voto porque la letra que ha compuesto @Martisima_SoyYo sea la oficial del himno Nacional. Si estás de acuerdo, haz RT! 👌👌 pic.twitter.com/9lSUdxphg4 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 18 de febrero de 2018

La cantante ha asegurado sentirse "orgullosa" por que su iniciativa "no haya pasado desapercibida" y ha explicado que la idea surgió "hace año y pico" cuando vivía en Miami, por lo que ha descartado la existencia de cualquier relación con la situación política actual. "Se me ocurrió mucho antes de que explotara nada en España" ha aseverado.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

La artista gallega ha explicado que la idea surgió en un momento en el que "lo estaba pasando mal" en Estados Unidos. y ha reconocido que pensó en la posibilidad de plantear el himno como una balada ya que "siempre ha sido una marcha con un ritmo un poco incómodo y nada melódico". Fue entonces cuando, según ha continuado explicando, pensó en hacerlo a su manera con "un arreglo al piano". La interprete ha declarado que el himno ha sido creado para que los patriotas sientan orgullo al cantarlo.

En cuanto a la repercusión que ha logrado su actuación, ha asegurado que su teléfono "está ardiendo" y ha recibido un elevado número de felicitaciones por Whatsapp y numerosos mensajes de apoyo en las redes sociales como el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y de otros dirigentes políticos.

La artista ha añadido que se siente muy feliz al recibir tantas felicitaciones y tan pocas cróticas. Asegura que la enhorabuena por parte del presidente del Gobierno le ha resultado igual de gratificante que la del líder de Cs: "No me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera, me hacen ilusión todas las felicitaciones porque provienen de los españoles", ha indicado la artista.

Sánchez en la final de Copa

Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha hecho un llamamiento via Twitter para que el la versión de Marta Sáncez del himno de España aparezca en la final de la Copa del Rey. González ha pedido que la cantante pueda interpretar la canción el 21 de abril en el partido que disputarán el Barcelona contra el Sevilla en Wanda Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid.