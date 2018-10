'Masterchef Celebrity' expulsa a la vez a Jaime Nava y Antonia Dell'Atte, que enfurece

Masterchef Celebrity se saldó en su última entrega con una doble expulsión, algo que no había ocurrido en la versión VIP del talent de La 1. Los jueces decidieron tomar esta insólita decisión después de la prueba de eliminación en la que participaron cinco de los diez concursantes.

El equipo formado por Paz Vega, Óscar Higares, Carmen Lomana, Boris Izaguirre y la capitana María Castro ganaron la prueba de exteriores, por lo que el resto tuvo que pasar a la fase de eliminación. Fue entonces cuando los jueces propusieron que los concursantes salvados tenían la posibilidad de ayudar en la prueba a los que se jugaban la expulsión. Eso sí, con una condición: si lo hacían también mal podrían acabar abandonado el programa la siguiente semana.

Fue por ello que Antonia DellAtte se vio desolada. Mientras el resto de sus compañeros habían conseguido que otro participante de los salvados les ayudase, cuando ella se lo pidió a Carmen Lomana ésta se negó.

Antonia presentó un postre sin emplatar y completamente derrumbada, confesaba: Por no insultar y atacar trago. Me gusta competir con lealtad. Lo que la pierde es la falta de humildad, decía Lomana desde arriba de las cocinas, que no se arrepentía de no haber ayudado a su compañera: No voy a bajar y que luego haya conflicto, confesaba a Pepe Rodríguez.

Por su parte, Jaime Nava tampoco gustó al jurado por cargarse todas las virturdes de un menú saludable, por lo ambos fueron los peores de la prueba. En un giro inesperado, el concurso decidió eliminar a los dos concursantes de golpe, provocando el enfado de la italiana: Si yo fuera como soy yo, los cogería uno a uno y los mandaría al carajo, aseguró.