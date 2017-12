Mata y cocina un puma en directo

La red está repleta de fotos del cazador Steve Ecklund con sus presas. Basta con ‘googlear’ su nombre para encontrar cientos de imágenes del copresentador de un programa de televión canadiense llamado ‘The Edge’. Sin embargo, la última de sus habituales fotografías posando con un animal abatido le ha reportado numerosas críticas en las redes sociales.

En esta ocasión, Ecklund aparece con un enorme puma cazado en la provincia de Alberta, Canadá. Y por si fuera poco aberrante la imagen, también muestra en su página de Facebook cómo cocinaba la carne y los órganos del animal. En la publicación de Ecklund, que tiene más de 8.000 seguidores, se podía leer ‘Del campo a la mesa en solo un día’.

El canadiense se ganó numerosas críticas en la red social, aunque la productora encargada del programa salió al paso asegurando que se trataba de "una cacería ética", pues se tuvieron en cuenta la población y la conservación de esta especie, y que las personas pueden “hacer lo que quieran con los animales que son libres en el bosque”.

Aunque el programa ha recordado que la caza es una fuente de motivación para Ecklund, que superó recientemente un cáncer, la gran mayoría de los tuiteros condenan sus supuestas hazañas y algunos incluso piden el cierre del programa. "Nunca entenderé cómo hay personas que disfrutan matando", tuitea una persona anónima. "Steve Ecklund, eres un lamentable representante de la especie human", escribe otra.

#SteveEcklund and @TheEdge_TV need to be taken down. This is not ok. To everyone else, Merry Christmas x pic.twitter.com/gDUzdWRHbX