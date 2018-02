Los 'memes' del lanzamiento del Tesla

El coche Tesla Roadster de Elon Musk enviado al espacio con el cohete Falcon Heavy es un gran avance para la ciencia, pero esto no ha impedido que miles de internautas se rían de la extravagancia a través de la redes. El acontecimiento de por sí ya tuvo algunas referencias en clave humorística a íconos de la cultura, como el maniquí apodado Starman en referencia a la canción de David Bowie, o el mensaje "¡Que no cunda el pánico!", homenaje a los libros The Hitchhiker's guide to the galaxy de Douglas Adams. Aun así, los 'memes' más ocurrentes han inundado Twitter la noche de este martes.

Algunos se han acordado de la película El gran truco, donde Bowie aparecía precisamente haciendo el papel de Tesla: "Bowie interpretando a Tesla - Tesla interpretando a Bowie".

También ha habido 'memes' de tono más político, siguiendo el estilo de 'El Mundo Today', que ha titulado: "Elon Musk, citado a declarar a la Audiencia Nacional por burlarse de Carrero Blanco al lanzar un coche al espacio". La revista 'El Jueves' también ha parodiado el suceso, con una noticia que anuncia que "El gobierno lanzará al espacio la próxima subida de la cuota de autónomos".

Este 'meme' recuerda el famoso incidente que tuvo con la policía Esperanza Aguirre mientras conducía hace cuatro años.

Otros han optado por pedir directamente que la próxima vez que lleven un coche tan lejos no lo hagan con un maniquí dentro, sino con alguien de carne y hueso. Concretamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hace unos meses, se hizo viral la noticia de que uno hombre quería demostrar que la Tierra es plana construyendo un cohete casero. Este 'meme' recuerda ese suceso.

La VRAIE image de la Tesla en orbite que l'on ne veut pas vous montrer! #complot pic.twitter.com/FTdaSePPMh — Même Pas Mal ! (@memepasmal) 7 de febrero de 2018

Pero los que más han abundado han sido los que han atacado los problemas más cotidianos.

"No importa dónde estés, siempre habrá un BMW tratando de adelantarte"

"-Ven conmigo. -No puedo, estás en Marte. -Mis padres no están en casa"