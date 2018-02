Michelle anuncia la publicación de sus memorias

Habrá que esperar aún unos meses, pero las memorias de la exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama estarán disponibles en el mundo entero el próximo 13 de noviembre en 24 idiomas. Llevarán por título 'Becoming' y en ella Michelle habla de su "raíces" y de su su fuerza "para guiar a la gente a su lado", según el comunicado que ha hecho público Penguin Random House.

"Escribir Becoming ha sido una profunda experiencia personal. Hablo sobre cómo una niña de Chicago encuentra su voz. Espero que mi viaje inspire a los lectores a encontrar el valor para conseguir todo a lo que aspiran", ha tuiteado Michelle Obama sobre su libro, del que ya se ha adelantado el precio: 32,5 dólares para la versión en papel y de 14,99 dólares para la digital. También se ha anunciado que un millón de copias serán donamos en nombre de los Obama a "niños necesitados".

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can't wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK