Michelle Obama se entrega a 'Black Panther'

El pasado fin de semana se estrenó la esperada película 'Black Panther', la última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel y primera protagonizada en solitario por el superhéroe africano que debutó en 'Capitán América': Civil War. La cinta ha tenido gran acogida entre el público, con una recaudación superior a los 400 millones de dólares. Pero 'Black Panther' también ha sido alabada por personajes relevantes, entre ellos Michelle Obama.

Congrats to the entire #blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories.