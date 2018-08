Miguel Ángel Revilla recuerda en Cuatro su duelo en la cocina con Alberto Chicote

Pocos programas de televisión se le resisten a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. El político es un habitual de los platós pero hasta ahora no se había pasado por 'Ven a cenar conmigo'. Uno de los concursantes de esta semana, Yeyo, tenía preparada la visita sorpresa de Revilla, que dejó sin palabras al resto de comensales en cuanto le vieron entrar por la puerta.

El presidente no dudó en sentarse en la mesa junto a los participantes de la semana para comentar sus habilidades en la cocina. "No me hubiera importado ser cocinero, la compra la hago yo siempre", aseguró Revilla. Además, sacó pecho por haber ganado a Alberto Chicote en un duelo culinario emitido por 'laSexta Noche', en 2013 aunque no mencionó el espacio de la competencia: "Resultado final, Revilla 22,5 y Chicote 21,5. Se cogió un cabreo...".

Yeyo, el anfitrión de la tarde, aprovechó la presencia de su amigo Revilla para que probara uno de sus platos. Afortunadamente para él, el presidente dio el visto bueno: "Está maravilloso". "Es una pena que no estuviera ayer porque hubiera probado mejor comida que la de hoy", dijo por su parte Ainhoa, la ex concursante de 'Pekín Express' que ejerció el lunes como anfitriona de la velada.

Para despedirse, Revilla quiso entregar uno de sus libros firmado a uno de los concursantes, ya que solo disponía de una copia. La encargada de adjudicárselo fue la propia Ainhoa, una de las más entusiasmadas por compartir mesa con el político. "No me hubiese importado llevarme el libro de Revilla, pero más me hubiera gustado fumarme un puro con él", dijo por su parte otro de los comensales.