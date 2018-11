Miguel Bosé publica un vídeo con uno de sus hijos

Coincidiendo con Halloween, Miguel Bosé ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram donde "denuncia" la aparición de seres extraños en su casa. En él aparece detrás uno de sus hijos disfrazado con la careta del payaso protagonista de 'It'. El cantante habla sobre fenómenos extraños: "Una mano que te toca así, una sombra o una luz que pasa... Creo que es posible, sí... Uf, me da un escalofrío extraño... No me gusta mucho ese tema", dice mientras uno de sus hijos le observa en silencio de lejos.

Ver esta publicación en Instagram Seres extraños aparecen en mi transmisión en vivo de Facebook. Una publicación compartida de Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) el 1 Nov, 2018 a las 12:33 PDT

El cantante, de 62 años, muestra así que trata de mantener la normalidad en su hogar a pesar de la demana puesta por su ex, el escultor valenciano Palau tras 26 años de relación ininterrumpida. Miguel vive ahora en México con los dos gemelos mayores mientras el escultor está en Valencia con los dos gemelos menores. Palau ha denunciado a su ex pareja porque, según fuentes cercanas, "para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, la de sus hijos menores". Bosé también habría demandado a Palau por haber aireado, a través de un comunicado, su relación homosexual y sus problemas familiares.