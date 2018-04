Millie Bobby Brown, una jovencita con mucha influencia

Si se piensa friamente, debería tener la cara pixelada porque no tiene más que 14 años. Pero gracias al éxito de la serie de Netflix 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, la chica con poderes ocultos, se ha convertido en un fenómeno que transciende mucho más allá de la pequeña pantalla. Por eso no ha extrañado que la revista 'Time' la haya metido en su lista de las cien personalidades más influyentes del año. Ella de hecho es la más joven de una lista en la que también aparecen, por ejemplo, Nicole Kidman –gracias a su participación en 'Big little lies'– , Meghan Markle, por su inminente boda con el príncipe Enrique de Inglaterra. Y también y por segunda vez, el chef José Andrés, entre otras cosas por su labor humanitaria tras el huracán de Puerto Rico.

La actriz británica afincada en Estados Unidos acudió a la gala de 'Time' el pasado martes 24 de abril en el Lincoln Center de Nueva York vestida con un traje de Dolce Gabbana con falda de tul y escote cuadrado, decorado con un bordado de flores. Celebraba como una princesa un triunfo más en una ascensión imparable. Millie ya conquistó tanto al público como a la crítica con su papel de Eleven y el año pasado fue nominada, y ganó, su primer Emmy. También se hizo, junto con el resto del elenco de esta ficción, con el premio al mejor reparto televisivo del Sindicato de Actores de Cine.

288.600 EUROS POR EPISODIO

Otro gran tanto profesional que se ha marcado Millie Bobby Brown –o en este caso sus representantes– ha sido su último aumento de sueldo, que marcará un antes y un después seguro. Brown ha negociado por separado y se embolsará cerca de 350.000 dólares (288.600 euros) por cada episodio de la tercera temporada de 'Stranger Things', unos 100.000 dólares más por episodio que Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, sus compañeros varones. De esta manera ha logrado romper la brecha salarial que aun lastra a muchas de sus compañeras. Según el portal 'TMZ' Millie se embolsará por toda la tercera temporada 3,15 millones de dólares (unos 2,55 millones de euros), lo mismo que percibirán Winona Ryder y David Harbour, los adultos protagonistas. La serie está ahora en fase de rodaje.

IMAGEN DE CALVIN KLEIN

El fenómeno Millie Bobby Brown va más allá de la interpretación o de la moda, donde ya es considerada todo un icono de estilo y ha sido imagen de Calvin Klein. Consciente de que su fama es un potente altavoz sobre todo para los adolescentes, la actriz saca partido a su tirón en redes sociales –en Instagram acumula 14,3 millones de seguidores– para luchar contra el 'bullying', algo por lo que ella misma pasó. También ha colaborado con Unicef en su última campaña por el día del internacional de la infancia.

Para quienes estén ansiosos por ver sus nuevos trabajos, a la joven, que por cierto nació en Marbella, la veremos el año que viene como parte del elenco de la cinta 'Godzilla: Rey de los Monstruos'. Y también será Enola Holmes, la hermana pequeña del famoso detective Sherlock Holmes, en la próxima película de la saga 'Los misterios de Enola Holmes', donde por cierto aparece en los créditos también como productora.