Minie Driver deja de ser embajadora de Oxfam

La actriz inglesa Minnie Driver deja su cargo como embajadora de Oxfam a raíz de la divulgación del escándalo sexual en Haití en el que se ha visto implicada esta organización no gubernamental británica. La intérprete ha hecho su anuncio en su cuenta de Twitter, donde se ha mostrado "horrorizada" tras destaparse, el pasado lunes, que exdirectivos y cooperantes de Oxfam encubrieron en el 2010 orgías y pagaron a prostitutas en Haití, después de que el país fuera asolado parcialmente por un terremoto.

Driver ha explicado que aunque no puede continuar con sus 20 años de colaboración con la onegé, no dejará de colaborar contra "la injusticia social y económica". "Sin duda no voy a permitir que los espantosos errores de una organización con problemas me frenen a mí, o a cualquier otra persona, de trabajar con personas buenas en este espacio para apoyar a una población de seres humanos del mundo que necesitan nuestra ayuda", ha escrito Driver.

"Todo lo que puedo decir sobre estas revelaciones terribles sobre Oxfam es que estoy destrozada. Destrozada por las mujeres que han sido usadas por personas enviadas allí para ayudarles, destrozada por la respuesta de una organización a la que llevo apoyando desde hace años", ha indicado la actriz que se dio a conocer con 'El indomable Will Hunting'.

Tras el anuncio, Oxfam ha mostrado su "gratitud" por el compromiso de Driver y ha asegurado que la organización está ahora "más comprometida que nunca a aprender de los errores".

Tras una investigación, el pasado lunes, el diario británico 'The Times' reveló en exclusiva que algunos de los directivos y cooperantes destinados en Haití contrataron a prostitutas y organizaron orgías en instalaciones financiadas por Oxfam. La organización ha reconocido que la conducta de esos trabajadores fue "completamente inaceptable". Tras el escándalo, la subdirectora de Oxfam, Penny Lawrence, ha dimitido de su cargo al admitir que se sentía "avergonzada". La investigación sigue abierta.