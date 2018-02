Las míticas guitarras Gibson, contra las cuerdas

El famoso fabricante de guitarras Gibson, cuyos instrumentos pasaron por las manos de John Lennon o Elvis Presley, entre otros muchos, atraviesa grandes dificultades financieras y lucha por no bajar la persiana.

Con sede en Nashville (Tennessee, EEUU) la legendaria compañía acaba de contratar un nuevo director financiero, Benson Woo, para tratar de salvar al grupo, asediado por las deudas. Gibson Brands, que también vende sistemas de audio para el público en general y para profesionales, negocia con un banco mercantil para establecer un plan de refinanciación de deuda, informó la empresa en un comunicado.

Un plan financiero de choque

Según el 'Nashville Post', el grupo debe pagar algo más de 300 millones de euros a principios de agosto debido al vencimiento de los bonos. "Aunque segmentos como los instrumentos musicales y el audio profesional son rentables y en auge, todavía están por debajo del nivel conocido hace unos años", ha declarado el CEO Henry Juszkiewicz, quien también está tratando de revivir a la compañía a través de una revisión exhaustiva del presupuesto y la estrategia.



Angus Young y su guitarra Gibson, durante el concierto de AC/DC en Barcelona de mayo del 2015. / FERRAN SENDRA

Gibson continúa reenfocando "su marca de audio para el consumidor Philips en productos que tienen el mayor potencial de crecimiento", mientras que "elimina segmentos que no están a la altura de las expectativas". La empresa "espera que esta estrategia conduzca a los mejores resultados financieros en su historia en el próximo año y que saldará sus deudas en su totalidad en los próximos años", añade el comunicado.

En el 2014, Gibson compró la división de entretenimiento de Dutch Philips por 110 millones de euros. La compañía, uno de cuyos modelos más famosos es la guitarra Les Paul, fue fundada en 1894 y ahora tiene su sede en Nashville, uno de los principales centros de producción musical de EEUU (rock, blues, country...).

Grandes dedos en sus mástiles

Entre las estrellas cuyos dedos recorrieron las cuerdas de Gibson están el 'bluesman' B.B. King, Keith Richards (Rolling Stones), Jimmy Page (Led Zeppelin), Angus Young (AC/DC) y muchos otros. En el 2016, una Gibson Dove regalada a Elvis Presley por su padre en 1969 alcanzó los 270.000 euros en una subasta.

En el 2015, un modelo utilizado por John Lennon y con el que compuso títulos de los Beatles como 'She loves you' y 'All my loving' se vendió por dos millones de euros.