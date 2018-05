La moda crucero desfila en Ibiza

Una pasarela blanca sobre la piscina del hotel Ushuaïa Ibiza Beach, de la playa d'en Bossa, fue de nuevo el escenario elegido. La Mercedes Benz Fashion Madrid se trasladaba y se mojaba los pies en la isla de Eivissa por segundo año. Montaba, el viernes por la tarde noche, un secuencia intermitente de moda con destellos dorados y plateados, con algún guiño al blanco pitiuso, pero muy alejada del espíritu 'adlib', con algunas piezas de baño y trajes de noche muy espectaculares.

Entre los que se embarcaron esta vez estaban varias primeras agujas, desde Jorge Vázquez a Andrés Sardá, pasando por Alvarno, Custo Barcelona, The 2nd Lab by The 2nd Skin Co. y la firma de ropa de baño con sede en Londres Melissa Odabash, con una reiteración de blancos y dorados para aburrir. Lo del dorado, por cierto, es por el 20º aniversario de su firma.

La pareja que forman el pamplonés Álvaro Castejón y el francés Arnaud Millar al frente de Alvarno cerró ya de noche la andanada de seis desfiles. Entre las espectadoras invitadas, por aquello de la repercusión internacional, estuvo Lottie Moss, la hermana pequeña y 'millennial' de Kate Moss que se cambió varias veces de modelo a juego con el desfile de turno. También Cari Lapique, Arantxa de Benito, Dulceida y su mujer, Elena Tablada y Carlos Martorell pasaron por el 'photocall'.

“Hemos hecho un sueño de verano, con unos estampados con efecto caleidoscopio en azul marino, drapeados, y unos tejidos técnicos como el neopreno con destellos de color, muy en la línea nuestra, que es el 'pret-a-couture', pocas prendas y mucha exclusividad y novedad, que es lo que las clientas nos piden”, contaban los chicos de Alvarno. Ellos están vendiendo ahora la colección 'resort' que presentaron el año pasado en este mismo lugar y ellos mismos se encargan de realizar todos sus complementos. En este sentido, proponen sandalia plana para la noche en lugar de tacones.



Moda de baño de Andrés Sardà, en el Mercedes Benz Fashion Madrid, celebrado en Eivissa. / EL PERIÓDICO

Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, Los chicos de The 2nd Skin Co. debutantes en Eivissa con una segunda marca, estaban encantados con el 'casting' de modelos “Ha abierto nuestro desfile, de blanco, Nuria Rothschild. Tiene mucho rollo esa chica, todo le cae bien. Joana Sáez y Marina Pérez, dos veteranas, también han desfilado para esta firma, con una propuesta que giraba del verde turquesa al rosa empolvado y los estampados con aire retro, muy setentero, a los popelines y las organzas en rosa empolvado.

El lujo en el baño lo ha puesto Andrés Sardá. “Hemos creado tres piezas especiales en negro cuajadas de cristales de Swarovski”, explicaba Núria Sardá, con una puesta en escena en la que han destacado los troquelados y los contrastes de color. Hace 10 años que la marca fue comprada por la multinacional de lencería Van de Velde pero su sello sigue, ahora también con tienda en Eivissa. Por su parte, Custo ha debutado en este evento con lo que mejor sabe hacer: con sus tornasolados y esa mezcla de tejidos técnicos que encaja con pedrería y apliques como si fueran piezas de artesanía.

El gallego Jorge Vázquez, por último, se ha dado un paseo por tierras saharianas.”Hay movimiento en las piezas, con líneas sueltas y muy favorecedoras”, explicaba en el 'backstage' empuñando él mismo la plancha. La referencia al Sáhara está en los colores, naturales, tranquilos: beige, camel, piedra, naranja. Y hasta se atreve con una cazadora mimetizada con efecto dorado en la espalda.