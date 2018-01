La modelo con hiyab de L'Oreal, despedida por unos tuits contra Israel

Su campaña se anunció a lo grande. Amena Khan, modelo musulmana nacida en Leicester, en el centro de Inglatera, era la primera en ser contratada por el gigante L'Oreal para hacer una campaña publicitaria de productos para el cabello, con hiyab. El contrato le ha durado una semana. ¿El motivo?. Segun 'Al Jazira' varios medios sionistas han rescatado unos tuits suyos del verano del 2014 en los que criticaba la intervención militar de Israel en Gaza. En ellos se refería a Israel como "Estado ilegal" y "asesino de niños".

La firma de cosméticos ha rescindido su contrato con Amena al hacerse públicos esos tuits mientras que muchos seguidores de la joven en las redes también se han posicionado y dividido. Unos la han calificado de valiente y otros de antisemita.

Amena, que dirige el blog de moda Pearl Daisy, había colaborado antes con el gigante de las cosmética, pero era la primera vez que se presentaba con hiyab. En su Instagram se puede ver todavía una grabación patrocinada sobre la campaña, que ahora se ha ido al traste, en la que dice lo siguiente: "¿Por qué se cree que las mujeres que no enseñan el cabello no lo cuidan?". Y tras el interrogante da su explicación sobre los productos del cuidado de cabello.

También ha colgado una comunicado de perdón. "Lamento profundamente los contenidos de los tuits que escribí en el 2014 y presento mis más sinceras disculpas por el daño que he podido causar. Defender la diversidad es una de mis pasiones, no discrimino a nadie. He decidido eliminarlos ya que no representan el mensaje de armonía que defiendo", ha escrito en un comunicado.

En la intervención militar de julio del 2014 murieron más de 2.000 palestinos, entre ellos 400 menores, según reconoció el mismo ejército israelí. La modelo reprodujo en sus tuits fragmentos de los informativos de la cadena británica Channel 4.