La modelo infectada por un tampón perderá la segunda pierna

La modelo californiana Lauren Wasser, de 29 años, perderá la segunda pierna como consecuencia de la infección derivada del uso de un tampón. En el año 2012, ya perdió su pierna derecha a consecuencia del síndrome de shock tóxico -un trastorno poco frecuente provocado por la intoxicación con una toxina bacteriana tras utilizar un tampón.

Ahora, cinco años después, los médicos le han comunicado que deberán amputarle la extremidad izquierda, según ha explicado ella misma a la revista 'In Style'. «Estoy sufriendo un dolor insoportable a diario. Dentro de unos meses, inevitablemente, me amputarán la otra pierna. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que no le pase a otras mujeres», ha declarado.

La modelo estadounidense está al frente de una campaña para promulgar una legislación que inste a los fabricantes de de higiene femenina a divugar exctamente qué contienen y cuáles son sus efectos a largo plazo. "Teniendo en cuenta que la vagina es la parte más absorbente del cuerpo de una mujer y es una puerta de entrada a muchos de nuestros órganos vitales, es crucial que los consumidores conozcan la realidad de lo que podría sucederles", afirma.