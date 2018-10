La Montaña de 'Juego de tronos' se casa

Además de su indudable éxito de audiencia ante las cámaras, 'Juego de tronos' también está haciendo triunfar el amor tras las cámaras. Así, tras la boda el pasado junio de los actores Kit Harington y Rose Leslie (Jon Snow e Ygritte en la ficción), y de fans que intentan emular la serie en sus nupcias, ahora ha sido uno de sus compañeros de la producción el que ha seguido sus pasos: Hafþór Júlíus Björnsson, el inmenso actor que da vida a La Montaña, se ha casado en Islandia el pasado fin de semana.

"Con gran placer ahora puedo llamar a Kelsey Morgan Henson mi esposa!", escribió Björnsson en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que el intérprete aparece sosteniendo en brazos a su mujer. "Puedo sostener a esta bella mujer en cualquier dificultad durante el resto de nuestras vidas! Estoy tan emocionado por todas las futuras aventuras que enfrentaremos juntos", añadió.

Ver esta publicación en Instagram It is with great pleasure that I now get to call Kelsey Morgan Henson my wife! . I get to hold this beautiful woman through thick and thin for the rest of our lives! Im so excited for all of the future adventures we will tackle side by side. @kelc33 #justmarried Una publicación compartida por Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) el 20 de Oct de 2018 a las 11:49 PDT

Por su parte, la bastante menos inmensa novia también dedicó unas palabras a su flamante marido. "Estoy deseando tirar de este gran hombre durante el resto de mi vida", escribió en referencia a la foto, en la que aparece tirando de la mano de su esposo. "Te quiero ahora y siempre y prometo estar a tu lado en todo lo que la vida nos depare", agregó la recién casada.

El personaje de Björnsson, el fornido Gregor Clegane, ha sufrido algunos cambios en las últimas temporadas, ya que fue asesinado -envenenado por Oberyn Martell-, para luego ser resucitado por Qyburn. El guerrero zombi, que ahora ejerce como guardaespaldas personal de Cersei Lannister, fue visto por última vez cara a cara con su hermano menor, Sandor Clegane, en el episodio final de la séptima temporada. La escena parecía presagiar la 'Clegane Bowl', la muy esperada batalla entre los dos hermanos sobre la que los fans de 'Juego de Tronos' han teorizado durante años.

Ver esta publicación en Instagram Looking forward to pulling this big guy around for the rest of my life. . @thorbjornsson I love you now and forever and promise to stand by your side through all that life throws at us. I love you baby! . . @weddingiceland . #married #justmarried #wife #husband #wifelife #ballandchain #together #forever #partners #soulmate #bestfriend #goals #love #happy #happiness #smiles #beautiful #family #secret #intimatewedding #wedding #photography #weddingphotography #weddingphoto #iceland #lava #fields #viking #canadian Una publicación compartida por Kelsey Henson (@kelc33) el 20 de Oct de 2018 a las 11:49 PDT

La Montaña es responsable de las quemaduras que desfiguraron el rostro de su hermano Sandor Clegane, derivadas de un enfrentamiento cuando eran niños. Desde entonces, Sandor busca venganza, tal y como le dejó claro cuando se encontraron en Pozo Dragón cerca de Desembarco del Rey en la última temporada.

Björnsson es el tercer actor en dar vida a La Montaña en 'Juego de tronos', ya que anteriormente interpretaron al mayor de los hermanos Clegane: Ian Whyte y Conan Stevens. Este temido personaje sirvió a las órdenes de Tywin Lannister bajo cuyo mandato perpetró múltiples asesinatos, torturas y violaciones.

Ver esta publicación en Instagram Throwback to Manila. Right after Hafþór took the Worlds Strongest Man 2018 title! . . @thorbjornsson . . #iceland #canada #canadian #woman #fit #fitness #fitfam #fitspo #training #partner #lift #weights #girlswholift #strong #build #strength #grow #gains #dedication #motivation #strongman #love #bestie #throwback #power #couple #goals #smiles #instagood #instadaily Una publicación compartida por Kelsey Henson (@kelc33) el 21 de Jun de 2018 a las 6:47 PDT

Esta ha sido un año muy especial para el actor islandés que, además de pasar por el altar y preparar la última temporada de la ficción de la cadena HBO, fue nombrado el pasado marzo el hombre más fuerte del mundo. El titán nórdico se proclamó vencedor del 'Arnold Strongman Classic 2018', tras levantar 472 kilos y marcar así un nuevo récord mundial.

Aunque aún no tiene una fecha para su estreno oficial, la octava y última temporada de 'Juego de Tronos', sí se sabe que llegará a las pantallas de todo el mundo en la segunda mitad del 2019.