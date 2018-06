De la Morena agita Twitter con su entrevista a la boxeadora Joana Pastrana

Las redes sociales se han hecho eco de la entrevista de José Ramón De la Morena, director y presentador del programa de radio ‘El Transistor’ (Cope), a la madrileña Joana Pastrana, campeona del mundo de boxeo de los pesos ligeros.

“Viene con su cinturón, dorado, que la acredita como campeona (…) Y como lleva dos espejitos te sirve para maquillarte”, dijo De la Morena. “Yo me maquillo poco”, respondió la deportista. “Tú no lo necesitas, si es que estás guapísima”, insistió él.

“¿Y novio no tenemos todavía, no?”, le pregunta el veterano periodista a la deportista, que comentaba que salió con los amigos a celebrar el título. “Sí, tenemos una, una novia”, respondió ella.

Un tuitero, @FonsiLoaiza, ha resumido la conversación y ha viralizado la entrevista con más de 300 comentarios y 6.000 'retuits'. Se puede escuchar la entrevista completa (unos 10 minutos) desde el siguiente enlace.

