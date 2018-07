Los motivos por los que los gitanos están "hartos" de programas de televisión sobre ellos

Son la nueva moda en televisión, programas sobre la vida de un grupo de gitanos, con un toque de humor, algo de lujo y pequeñas dosis de drama. Pero los éxitos en la pantalla no contentan a los propios gitanos, que ven en programas como 'Gipsy Kings' o 'Palabra de Gitano' un contenido que fomenta estereotipos y por tanto discriminación y racismo.

Así lo ha puesto de manifiesto Ari, @femitana, que ha hecho una lista de motivos por los que están cansados.

¿Queréis saber por qué los gitanos estamos hartos de programas como los "Gipsy Kings" o "Palabra de Gitano"? Pues ahí va hilo. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

Para empezar, consideran que 'Gipsy Kings' o 'Palabra de gitano', programas que Mediaset emite en Cuatro, reproducen los estereotipos "más rancios" sobre ellos, retroalimentando discriminación y racismo. Son los "monos de feria de los payos", una burla donde siempre aparecen representados de la misma forma.

Nos representan como seres incultos e incapaces, atrasados, que no saben hablar y se ganan la vida en el mercao, pasando droga o robando. Nos convertimos prácticamente en los monos de feria de los payos, en una burla. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

Cree que están hechos "por y para payos", para poder reírse a su costa. "¿Y sabéis por qué? Porque los gitanos no importamos a nadie. Estamos totalmente invisibilizados", denuncia indignada.

No ocupamos puestos de responsabilidad en la sociedad, y no es porque no queramos, es porque no nos dejan. No tenemos un mínimo de representación en las series o películas, a no ser que sea para representar a un gitano ladrón sin estudios, entoces sin duda se nos visibiliza. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

Exponen su raza como "la más machista y retrógada", y argumenta que mientras en Europa siguen asesinando y violando a mujeres y "da la casualidad de que todos son hombres blancos".

Si en nuestras costumbres hay machismo/homofobia/etc dejadnos a NOSOTROS hablar sobre eso. Dejad que nosotros alcemos la voz, no somos gilipollas, sabemos cuestionar y analizar las cosas igual que vosotros, queridos payos sabios. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

Con estos argumentos, pide que sean las mujeres gitanas las que se quejen del machismo, reivindiquen el derecho a trabajar, a no quedarse de cuidadoras en el hogar, a estudiar, ser independientes. "Dejadnos a las gitanas hablar sobre eso".

Y callaos la boca si no habéis vivido nunca mis costumbres desde dentro, no tenéis ni idea de por qué en nuestra cultura se hacen X cosas. No sabéis su significado ni de dónde viene, dejad de creeros con derecho a juzgarlo todo. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

Antes de terminar, matiaza que no está lanzando un mensaje para negar que la mayoría de gitanos sean analfabetos o no terminen sus estudios. "Solo 1 de cada 20 gitanos se saca la ESO. No estoy para negar datos y estadísticas reales, sino para explicaros desde dentro POR QUÉ sucede eso y luchar para que se termine".

Tampoco para negar que vivan al margen. "Sois los payos los que nos margináis cuando no nos dejáis trabajar en vuestras empresas por ser gitanos". O que se pase droga o se robe: "En muy pocos casos, y para poder comer". Pero incide en el capitalismo que afecta "a las minorías más vulnerables".

Así que dejad de hablar por nosotros, dejad de decidir por nosotros y dejad de creeros que tenéis algún derecho para juzgar nuestras costumbres o forma de vivir. No sabéis nada. Hablad menos y escuchadnos más, los gitanos tenemos muchas cosas que decir. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

Contra la 'moda' de ser gitano

Ari también quiso lanzar un mensaje ante lo que seconsidera "moda" de ser gitano. "Me dais asco y tengo cero empatía", dice. "No sabéis lo que es ser gitano en un sistema que te ningunea, invisibiliza, discrimina y margina. Estoy muy orgullosa de lo que soy, pero ser gitano no es algo divertido en esta sociedad. Dejad de hacer el ridículo, no seréis gitanos por mucho que intentéis imitarnos".

Por último, desmonta el argumento de que ellos se exponen a eso libremente.

Por cierto, una cosita más que me acaban de recordar: para los que decís "pero es que en esos programas salen gitanos, ellos mismos refuerzan el estereotipo". Totalmente cierto. Igual que cuando las mujeres reforzamos los roles de género sin querer. — ari♀ (@femitana) 14 de julio de 2018

"Pensad que esos gitanos que salen en esos programas tampoco son conscientes del problema. No os centréis en los gitanos que salen y centraos en los payos interesados con pasta que les ofrecen la oportunidad de hacerlo", concluye.