Movistar+ incorpora la ultra alta definición

Movistar+ acaba de superar una importante asignatura pendiente: la ultra alta definición. Tras varios meses de pruebas, la plataforma de televisión de pago de Telefónica ha anunciado este martes, 2 de octubre, la incorporación a sus emisiones de la máxima calidad de imagen existente en el mercado audiovisual, tecnología conocida popularmente como 4K, y que mejora la definición de la alta definición actual (HD).

Según ha informado Movistar+, entre los contenidos que ofrecerá en UHD destacan sus series originales "y el mejor fútbol, con dos partidos de La Liga Santander cada jornada".

Para disfrutar de dichos contenidos, la plataforma precisa que es necesario contar con un televisor compatible con la tecnología UHD/4K, tener contratada la televisión de Movistar+ a través de fibra, con una oferta que incluya los contenidos de series, cine y fútbol disponibles en UHD, y disponer de un descodificador UHD conectado al televisor.

20 A 50 EUROS POR EL DESCODIFICADOR

Si ya se es cliente de Movistar+, el descodificador UHD se puede adquirir 'on line' por 20 euros, con envío a domicilio y autoinstalación. "Para nuevas altas en Fusión+Ocio/Fútbol se incluye en el precio el descodificador UHD (cableado) sin coste para el cliente, mientras que las nuevas altas en Fusión Series y Fusión #0 pueden solicitarlo pagando una cuota de alta (o una cuota única) de 20€ -apuntas desde la plataforma-. Con respecto al descodificador UHD Smart WiFi, se puede contratar con una cuota única de 50 euros autoinstalable.

En cuanto a los contenidos, las series de producción original disponibles actualmente en UHD son 'Félix', 'La Zona', 'Matar al padre', 'Mira lo que has hecho' y 'El día de mañana', además del próximo estreno 'Gigantes', dirigida por Enrique Urbizu y protagonizada por Jose Coronado. En cuanto a otras series destacan en 4K 'Outlander' , 'Better Call Saul' y 'The Blacklist'.

Movistar+ también ofrece cine en alta definición con títulos como 'Blade Runner 2049', 'Jumanji: bienvenidos a la jungla' o 'Spider-Man: Homecoming', así como documentales con imágenes en calidad UHD como 'Planeta Azul'.

Los contenidos UHD de series, cine y documentales se encuentran en cada una de las secciones del menú Movistar+ en la ruta específica de Cine/series/documentales en UHD.

Respecto al fútbol en UHD, Movistar+ ofrece dos partidos de la Liga Santander cada jornada, que se emiten en Movistar Partidazo UHD y el partido del Real Madrid o el Barça, que se ofrecen en beIN LaLiga4K.