Muere Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries

Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries, ha muerto este lunes a los 46 años, según informa 'The Independent'. O'Riordan era la líder de este grupo irlandes de rock que se hizo mundialmente famoso en la década de los 90. O'Riordan ha fallecido repentinamente en Londres, según ha señalado un portavoz de la cantante.

The Cranberries actúo en Barcelona este verano para celebrar los 30 años del grupo. Gracias a canciones como 'Zombie', 'Dreams' o 'Linger', al cuarteto se le estiman unas ventas de más de 40 millones de copias en todo el mundo de sus seis discos de estudio, que van desde 'Everybody else is doing it, so why can't we?' (1993) hasta 'Roses' (2012), pasando por 'No need to argue' (1994) y 'Bury the hatchet' (1999).