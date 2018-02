Muere John Mahoney, el inolvidable padre de 'Frasier'

El actor John Mahoney, conocido por interpretar a Martin Crane en las 11 temporadas de la serie Frasier (NBC), falleció el pasado domingo en Chicago. Según informó su mánager, Paul Martino, al medio especializado The Hollywood Reporter, el actor británico recibía cuidados paliativos desde hace un tiempo.

El personaje de Martin Crane, padre de Frasier Crane (Kelsey Grammer) y Niles Crane (David Hyde Pierce) en la célebre comedia televisiva Frasier, fue la página más sobresaliente y recordada de la carrera de Mahoney, quien por este papel estuvo doblemente nominado a los Globos de Oro y a los premios Emmy.





John Mahoney, en su papel de padre de Frasier, Martin Crane. /

El intérprete participó en los 263 episodios que compusieron las 11 temporadas de Frasier.

Mahoney nació en Blackpool (Reino Unido), pero obtuvo la nacionalidad estadounidense por servir en el Ejército y residió en este país durante la mayor parte de su vida.

Actor tardío

Sus tardíos comienzos en el mundo de la interpretación, cuando tenía ya en torno a 40 años, fueron en el circuito de teatros de Chicago, donde el actor John Malkovich le animó a incorporarse a la compañía teatral Steppenwolf.

Posteriormente, dio el salto a Nueva York y en 1986 ganó un Premio Tony por la obra The House of Blue Leaves.

En el cine, Mahoney dejó su huella en cintas como Tin Men (1987) de Barry Levinson o Moonstruck (1987) de Norman Jewison.

Además de su exitoso paso por Frasier (desde 1993 hasta el 2004), Mahoney participó en otras producciones para la pequeña pantalla como In Treatment o Hot in Cleveland.

The great John Mahoney passed away today at age 77. I've not known a kinder man nor more brilliant actor. We were all blessed to have spent 11 glorious years together. pic.twitter.com/hn3SZwuEy4