Muere Joseph 'Joe' Jackson, el padre de Michael Jackson

Joseph Walter Joe Jackson, el padre de Michael Jackson, ha muerto la madrugada de este miércoles a los 89 años en Los Ángeles (California, EEUU). El fundador de los Jackson 5 había escrito en su cuenta de Twitter hace solo tres días un mensaje sobre su lucha contra el cáncer de páncreas que padecía, incurable.

"He visto más puestas de sol de las que me quedan por ver. El sol sale cuando llega el momento y, te guste o no, se pone cuando llega el momento", escribía, junto a una imagen suya con una bonita puesta de sol de fondo.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC