Muere el legendario cantante Vic Damone a los 89 años

El legendario cantante 'crooner' Vic Damone ha fallecido en un hospital de Miami Beach (Florida) a los 89 años por problemas respiratorios. Fuentes de la familia han informado a diferentes medios estadounidenses de la defunción ayer lunes de Damone, que estuvo rodeado de sus seres queridos en el hospital Mount Sinai de Miami Beach.

El canal Fox News ha señalado que, días antes de su muerte, Damone ha recibido en el hospital una llamada del presidente de EEUU, Donald Trump, amigo personal de este cantante barítono de voz suave que vendió millones de copias y desarrolló una carrera profesional de medio siglo.

Cantante y actor

Damone, cuyo nombre real era Vito Farinola, protagonizó varias series de televisión, como 'The Vic Damone Show' en el canal NBC, y actuó en películas como 'El príncipe mendigo' (1944) y 'Rica, joven y bonita' (1951), pero el cantante no se consideraba una verdadera estrella de la pantalla. "Nunca pensé en mí mismo de esa manera. Ese no fue mi don particular. Mi regalo fue cantar", escribió Damone en su libro de memorias.

Damone, que vivía retirado en la ciudad de Palm Beach, cosechó gran éxito en sus más de 2.500 grabaciones con canciones como "You're Breaking My Heart", "My Heart Cries for You", "On the Street Where Your Live" y, en 1957, la canción "An Affair to Remember", del filme "Tú y yo" (1957), protagonizado por Cary Grant.

Damone formó parte de la "edad de oro" de los cantantes 'crooner' (término para referirse a los artistas con repertorio melódico) que alcanzaron gran fama tras la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin o Perry Como.

Farinola nació el 12 de junio de 1928 en Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Rocco y Mamie (Damone) Farinola.