MYHYV confirma la participación de Oriana Marzoli en 'GH VIP 6'

'Mujeres y hombres y viceversa' ha confirmado este jueves lo que era un secreto a voces: Oriana Marzoli se convierte en la cuarta concursante oficial de 'GH VIP 6', que dará comienzo en Telecinco el próximo 13 de septiembre. La propia colaboradora había dejado caer su posible entrada en la casa de Guadalix de la Sierra en uno de sus videoblogs, pero no ha sido hasta hoy cuando la cadena ha oficializado su fichaje.

Oriana suma de esta forma un nuevo reality a su carrera televisiva, que comenzó en 2012 a raíz de su participación en MYHYV como pretendienta y, más adelante, como tronista. En 2014 se lanzó a la aventura como concursante de 'Supervivientes', pero solo aguantó cuatro días en la isla hasta que decididó abandonar por voluntad propia. Desde entonces es una habitual en platós de Telecinco como el de 'Sábado Deluxe'.

Más allá de nuestras fronteras, Oriana viajó en 2015 a Chile para participar en 'Amor a prueba' y un año más tarde en 'Volverías con tu ex', alzándose como ganadora de este último junto a su ex pareja, Tony Spina. Ahora, intentará repetir este éxito en la casa de 'Gran Hermano', donde convivirá con otros famosos.

Mónica Hoyos, Ángel Garó, Aurah Ruiz y Oriana son por el momento los cuatro concursantes confirmados por Telecinco. No obstante, si no hay cambios de última hora, Isa Pantoja también participará en la sexta edición del reality show. Allí se reencontrará con Techi, ex novia de Alberto Isla y de su hermano, Kiko Rivera, según ha podido saber YOTELE.