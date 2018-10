Natalia Ferviú, a Frank Cuesta: "Pide empatía con los taurinos pero se mofa del colectivo animalista"

DMAX estrenó el pasado domingo 'Wild Frank: Toros', y como era de esperar, su emisión no ha pasado desapercibida. Una de sus espectadoras fue Natalia Ferviú, que durante la jornada de ayer visitó 'Yu no te pierdas nada' de Los 40 para dar su opinión sobre el programa y responder a Frank Cuesta, que unos días antes la había definido como una "animalista de teclado" en el mismo espacio radiofónico.

"Admiraba mucho a Frank Cuesta, me despertaba cierta simpatía", aseguró la estilista, que para echarle un poco de humor al asunto, hizo referencia a las características chanclas que utiliza el aventurero leonés en sus grabaciones. "Es curioso que pida empatía con los taurinos pero que se mofe del colectivo animalista y de mí", añadió en un tono más serio frente a los micrófonos de Los 40.

Por otro lado, Ferviú explicó que siente "admiración por el veganismo", a pesar de no serlo: "Soy consciente de mis contradicciones". Respecto al programa, lamentó que un testimonio asegurara que los toros representan a España: "Representa a la España caduca y obsoleta, es como lo de la mariconez de OT, hay un cambio de paradigma. El toreo se basa en el machismo, en creer que un hombre es superior por someter a un animal".

LA RESPUESTA DE FRANK CUESTA



La réplica de Frank Cuesta a la respuesta de Natalia Ferviú no ha tardado en llegar. El rostro de DMAX ha publicado un vídeo en Youtube para mostrar su desacuerdo con la reacción de la estilista: "Si crees que te falté el respeto te pido disculpas, pero no te falté el respeto a ti en ningún momento. Dije que eras una animalista de reclado y te pido disculpas, pero ahora te digo que has demostrado que lo eres".

"Eres el ejemplo del animalismo que a mí no me gusta, el animalismo de la pantalla y de quedar bien. Llevo 18 años peleando contra el tráfico de animales, ayudándoles, dejándoles en libertad. Me han disparado, acuchillado y apaleado. Han destrozado a mi familia. Que tú, animalista, digas que me admirabas porque llevaba chanclas es una falta de respeto, pero cada uno es como es", señala en el vídeo.