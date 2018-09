Natalia Ferviú rompe su silencio sobre Pelayo Díaz y su adiós a 'Cámbiame': "En la tele no todo vale"

Cinco meses han pasado desde el fin de ‘Cámbiame’, y aunque hasta ahora se había mantenido en silencio, Natalia Ferviú ha hablado sobre su abrupta despedida. La estilista abandonó el programa unas semanas antes de que acabase tras una tremenda discusión con el que fuera su amigo, Pelayo Díaz, y la por aquel entonces recién llegada Paloma Gómez.

"Yo le deseo que le vaya muy bien pero creo que es mejor que de momento cada uno vaya por su lado", admitía a las cámaras de ‘Socialité’ la ahora colaboradora de ‘Yu’ de Los 40.

Pese a mostrarse bastante diplomática, Ferviú se sinceró sobre el gran momento de tensión que vivió en el programa: “A nadie le gusta estallar en televisión y que te vean llorar es una mierda, pero así fue cómo lo sentí. No me arrepiento de haberme ido, fue natural y así lo sentí. Exploté porque había cosas de las que no estaba de acuerdo", reconoció.

Y es por ello por lo que su relación con Pelayo Díaz se rompió: “Hay que apostar por los amigos, en la tele no todo vale, no para mí". “Me pareció una situación injusta, me vi acorralada y me vi haciendo un tipo de televisión que no me gusta", aseguró la estilista, que se muestra tajante: "Quiero estar lejos de todo esto porque no me interesa".