Los negacionistas del #MeToo: cinco ejemplos tristemente famosos

Durante la mayor parte de la historia, la mujer ha estado sometida al hombre. Sin embargo, en el siglo XXI está emergiendo un contrapunto. El feminismo vive un momento de crecimiento y reivindicación jamás visto. Las nuevas tecnologías han posibilitado este avance y ahora las conversaciones sobre abusos y violencia sexual empiezan a navegar de forma crítica entre la opinión pública, especialmente bajo la etiqueta #MeToo ('Yo también'), que invita a mujeres de todo el mundo a denunciar casos de abuso y acoso machista en Twitter. El escándalo Harvey Weinstein, el depredador de Hollywood, prendió la mecha de un momiviento mundial que , como una gota malaya, no se cansará de denunciar esta lacra machista.

A pesar de ello, mucho de los acusados siguen siendo reticentes a la hora de admitir la gravedad de lo que han hecho. Los abusadores suelen acudir a lo que los antropólogos llaman "mecanismos del negacionismo", que no es otra cosa que una posición ideológica a través de la cual el sujeto reacciona sistemáticamente contra la realidad y la verdad, negándola o minimizándola a través de tácticas retóricas que dan una aparente legitimidad a sus discursos, cuando en realidad no la tienen. Estos son algunos de los ejemplos más significativos:

1) Harvey Weinstein: "Me eduqué en los años 60"







Las acusaciones de abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein han sido las más importantes de los últimos tiempos, en esencia porque abrieron el camino que luego seguirían un gran número de mujeres a la hora de compartir sus propias experiencias de agresión sexual, acoso o violación en las redes sociales, a través del hashtag #MeToo. También han sido las más abultadas: cerca de 90 mujeres, entre ellas, Angelina Jolie, Natalie Mendoza o Gwyneth Paltrow, han reportado experiencias de ese tipo con el director de cine. En un comunicado público, y a modo de expiación de sus pecados, Weinstein señaló que todo se debía a que antes las cosas eran distintas.



Orla de denunciantes.

"Llegué a la mayoría de edad en los años 60 y 70, cuando todas las reglas sobre el comportamiento y los lugares de trabajo eran diferentes. Me eduqué en otra cultura. Pero desde hace algún tiempo soy consciente de que necesito ser mejor persona. Tengo un largo camino por recorrer. Mi viaje ahora será aprender sobre mí mismo y conquistar mis propios demonios".

2) James Franco: "No tengo ni idea de lo que le hice"







Tras ganar el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia el pasado mes de enero, James Franco fue acusado de acoso sexual por tres actrices: Ally Sheedy, Violet Paley y Sarah Tither-Kaplan. El californiano, que precisamente lucía en la ceremonia el logo Time's Up, en defensa de la lucha contra los comportamientos abusivos en la industria del entretenimiento, afirmó que los hechos relatados en Twitter por las supuestas víctimas eran "imprecisos".

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018

"No tengo ni idea de lo que le hice a Ally Sheedy... Solo me lo pasé bien con ella". Respecto a las otras actrices, que le acusaron de presionarlas para mantener relaciones sexuales y de flirtrear con menores de edad, aseguró: "Estoy orgulloso de ser responsable de las cosas que he hecho. Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Las cosas que he oído no son ciertas, pero apoyo completamente a la gente que alza la voz porque no han tenido esa posibilidad durante mucho tiempo. No los voy a callar de ninguna manera, creo que es algo bueno y lo apoyo".

3) Louis C.K.: "Solo les estaba pidiendo que miraran mi polla"



Las denuncias por acoso se multiplican y acaban con el miedo al poder. / ATLAS

Louis C.K. pertenece a la larga lista de nombres señalados dentro de la industria cinematográfica de Hollywood. Cinco mujeres acusaron al cómico estadounidense de conducta sexual indebida, entre ellas las cómicas Dana Min Goodman y Julia Wolov, que explicaron cómo se desnudó y masturbó frente a ellas en el año 2002, después de invitarlas a su hotel tras una actuación. Otra, Abby Schachner, dijo que en el 2003 la llamó para que acudiese a uno de sus espectáculos y pudo oír cómo se masturbaba mientras hablaban por teléfono.

El cómico no tardó en reconocer los hechos, aunque usó todas sus armas negacionistas para minimizar lo que había sucedido: "Estas historias son verdaderas. En ese momento me dije a mí mismo que lo que hice no estuvo bien, aunque nunca le mostré a una mujer mi pene sin preguntar. Aprendí demasiado tarde que cuando tienes poder sobre otra persona pedirle que mire tu pene no es preguntárselo. Es una situación difícil para ellas. El poder que tenía sobre esas mujeres es que me admiraban, y yo ejercía ese poder de manera irresponsable".

4) Charlie Rose: "Siempre me he enorgullecido de ser un defensor de las mujeres"





Charlie Rose, respetada figura de la pequeña pantalla estadounidense, también ha sido acusado por abusos de toda índole. A finales del 2017, ocho mujeres aseguraron que el veterano periodista se propasó con ellas de distintas maneras. Las acusaciones aseguraban que Rose, de 75 años, se paseaba desnudo, hacía comentarios obscenos e incluso tocaba los pechos y traseros de sus compañeras de trabajo, según relataron estas mujeres al diario The Washington Post, lo que le ha terminado costando al presentador su despido en las cadenas PBS y CBS News.

"En mis 45 años en el periodismo, me he enorgullecido de ser un defensor de las carreras de las mujeres con las que he trabajado", dijo Rose en un comunicado proporcionado a The Post, una vez salió todo a la luz. "Sin embargo, en los últimos días, se han hecho reclamos sobre mi comportamiento hacia algunas excompañeras. Es esencial que estas mujeres sepan que las escucho y que me disculpo profundamente por mi comportamiento inapropiado. A veces me he comportado de manera insensible, aunque no creo que todas estas acusaciones sean precisas. Siempre sentí que estaba persiguiendo sentimientos compartidos, aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocado".

5) Roy Moore: "Me agarró y me puso las manos en el pecho. Pensé que iba a violarme"





Así era el relato de Beverly Young Nelson, un testimonio que coincidía con el de varias mujeres, casi una decena, que aseguraban que el aspirante a senador por Alabama, Roy Moore, había abusado de ellas cuando eran menores. A pesar del escándalo sexual, que terminó costándole al aparato republicano un escaño en el Congreso, Moore negó siempre las acusaciones y en la mayoría de los casos aseguró no conocer a ninguna de las mujeres que le denunciaban. "Creo que están motivadas políticamente. Las han traído para detener una campaña muy exitosa y eso es lo que están haciendo. Pero me duele más por ser padre que por ser político. Tengo una hija, cinco nietas y una preocupación especial por la protección de las señoritas".