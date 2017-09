Netflix descubre a Lady Gaga

El pasado 15 de septiembre se hizo público que Lady Gaga había sido internada en un centro médico aquejada de fibromialgia, y el 18 de septiembre se confirmó lo que se temía: la cantante estadounidense suspendió los dos conciertos que debía realizar en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 21 y el 22 de este mismo mes. Y precisamente este viernes, 22 de septiembre, la plataforma de televisión por internet Netflix estrena en todo el mundo 'Gaga: Five Foot Two', documental íntimo y sin restricciones, sobre un año en la vida de la artista.

Presentado en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto 'Gaga: Five Foot Two' es una producción documental dirigida por Chris Moukarbel ('Banksy Does New York') que muestra a la mujer detrás de la artista, sus trajes, el brillo y el glamur. Fuera del escenario, en el estudio, desconectada y en casa, presenta "un destello espontáneo de Gaga a través de una serie de subidas y bajadas personales y la culminación de un año de viaje emocional" según adelanta Netflix. Así, la obra refleja desde los dramas de sus relaciones personales a problemas de salud o la búsqueda de consuelo en su círculo más personal, hasta la superación de sus inseguridades. Como señala la plataforma, la producción presenta "el duelo entre la vida como una superestrella y la de una mujer normal".

"Es un momento curioso cuando te invitan a estar en el 'backstage' y puedes presenciar la cruda realidad detrás de un individuo, aún más cuando esa persona es una de las figuras públicas más reconocibles, influyentes y buscadas de la cultura actual", explicó Lisa Nishimura, vicepresidenta de documentales originales en Netflix, quien aseguró que el director Chris Moukarbel trae "hábilmente" al mundo íntimo de Lady Gaga, permitiendo "experimentar el impulso, el conflicto, la pasión, la complejidad y el proceso creativo profundamente personal detrás de esta singular artista".

Por su parte, Moukarbel reconoce que tuvo la oportunidad "excepcional de crear el retrato de una artista con un corazón y una mente insólitos. Me siento realmente afortunado de que Gaga confiase en mí y mi visión".

"El extraordinario acceso personal que Lady Gaga nos ha brindado en 'Gaga: Five Foot Two' permite a todos experimentar su valentía, vulnerabilidad y verdadera devoción a su arte", comentó Heather Parry, directora de producción de Live Nation Productions, empresa encargada de la realización de este documental.