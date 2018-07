Netflix España: las series que llegan en julio

¿Eres de los que prefiere pasar una tarde 'maratoneando' alguna serie en vez de disfrutar de la playa y la piscina? Entonces estás de enhorabuena, porque Netflix te trae una buena cantidad de estrenos que harán más llevadero el calor de julio. La plataforma estrena este mes series como 'El Bosque' (1 de julio), 'Good girls' y 'Juegos sagrados'. Además, regresan otras como 'El Chapo' con su tercera temporada, aún sin fecha concreta de estreno, y 'American Horror Story: Roanoke' (1 de julio).

En el apartado de películas encontramos novedades interesantes como 'Django unchained' (1 de julio), 'Paranormal activity 4' (1 de julio), 'De caza con papá' (6 de julio), 'Star Wars: Rogue one' (18 de julio), 'Marvel Vengadores: la era de Ultrón' (22 de julio) y 'Orgullo y prejuicio' (26 de julio). En cuanto a documentales, llegan a Netflix 'Hondros' (1 de julio), 'The devil and father amorth' (23 de julio) y 'First team Juventus: Parte B' (6 de julio), entre otros.

SERIES DESTACADAS

'El bosque' (Miniserie) - Estreno - 1 de julio

Una de los estrenos que llega el domingo 1 de julio a la plataforma es el de 'El Bosque', una miniserie francesa de misterio. En la escuela de Montfaucon, la profesora Eve Mendel nota que algunos adolescentes están nerviosos y tienen un comportamiento extraño, sobre todo tres de ellos: Jennifer, Ocean y Maya, hija de la teniente Musso. Una joven ha desaparecido en el bosque, el mismo en el que la profesora Eve fue encontrada hace 20 años, sin recuerdos de qué le había ocurrido. En el camino por encontrar la verdad, se irán desvelando todos los secretos que esconde el pueblo.

'El Chapo' - Temporada 3 - Julio

Aún sin fecha concreta de estreno, la tercera temporada de 'El Chapo' llegará a Netflix a lo largo del mes de julio. Protagonizada por Marco de la O, Humberto Busto y Alejandro Aguilar, está inspirada en hechos reales. Guzmán, un joven mexicano de orígenes humildes, se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo, liderando una organización que aportaba más de 8.000 millones de dólares al año.

'American Horror Story: Roanoke' - Temporada 6 - 1 de julio

En septiembre se estrena la octava temporada de 'American Horror Story' en Estados Unidos, y a partir de este 1 de julio Netflix tendrá disponible la sexta. Bajo el título de 'Roanoke', esta entrega de la antología de terror creada por Ryan Murphy supo reinventarse con una interesante narrativa y cosechó grandes críticas tras una quinta temporada algo descafeinada.

La trama comienza cuando una pareja, tras ser asaltada en Los Ángeles y perder a su bebé, decide mudarse a Carolina del Norte en busca de tranquilidad. Su nuevo hogar se encuentra al lado del asentamiento "Roanoke", una colonia del siglo XVI con una oscura leyenda detrás: se dice que todos sus habitantes desaparecieron en 1590 sin ningún tipo de explicación y sin dejar rastro. Nunca se supo qué pasó con ninguno de sus miembros.

'Good girls' - Temporada 1 - 3 de julio

A partir del 3 de julio estará disponible en la plataforma 'Good girls', una serie original de NBC protagonizada por Christina Hendricks, Retta y Mae Whitman. En ella, tres madres de los suburbios se encuentran en una situación desesperada y deciden salir de su zona de confort y arriesgarlo todo para recuperar su poder.

'Juegos sagrados' - Temporada 1 - 6 de julio

El 6 de julio, Netflix estrena 'Juegos Sagrados', una ficción que ha sido catalogada como la versión Bollywood de 'Narcos'. La serie sigue la historia de un policía honesto que se propone salvar Bombay de un cataclismo, siguiendo las advertencias en clave del jefe fugitivo de una banda con el que comparte un vínculo del pasado.

OTROS ESTRENOS DE SERIES

'New girl' - Temporada 6 - 1 de julio

'Charlotte' - Temporada 1 - 1 de julio

'The Asterisk War' - Temporada 1 - 1 de julio

'Anohana: The Flower We Saw That Day' - Temporada 1 - 1 de julio

'March Comes in Like a Lion' - Temporada 1 y 2 - 1 de julio

'The Comedy Lineup' - Temporada 1 - 3 de julio

'Anne with a E' - Temporada 2 - 3 de julio

'¡Samantha!' - Temporada 1 - 6 de julio

'Comedians in Cars Getting Coffee: Freshly Brewed' - Estreno el 6 de juli

'Mr. Sunshine' - Temporada 1 - 7 de julio

'Sugar Rush' - Temporada 1 - 13 de julio

'The Joel McHale Show with Joel McHale' - Segunda parte - 15 de julio

'Amazing Interiors' - Estreno - 20 de julio

'Jimmy: The true story of a true idiot' - Temporada 1 - 20 de julio

'Smoking' - Temporada 1 - 27 de julio

'Terrace House: Opening New Doors' - Parte 3 - 31 de julio