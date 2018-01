Netflix ultima nueva serie española

Tras las películas '7 años' y 'Fe de etarras' y la serie 'Las chicas del cable', la plataforma de televisión de pago Netflix sigue con su apuesta de producciones españoles con el inicio del rodaje, el próximo mes de febrero, de 'Élite', proyecto que ya ha anunciado a través de su cuenta en Twitter.

Llega la generación Z. Estas son las caras de #Élite, la nueva serie original española de Netflix. pic.twitter.com/beH2ZcmFP8 — Netflix España (@NetflixES) 21 de enero de 2018

Producido por Zeta Audiovisual ('Tres metros sobre el cielo', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', 'El hombre de las mil caras'), esta serie ya estaba dentro de los planes de la plataforma estadounidense desde el pasado verano, tal como confirmaron entonces sus responsables, Carlos Montero ('El comisario', 'Física o química', 'El tiempo entre costuras') y Darío Madrona ('Génesis', 'La chica de ayer', 'Los protegidos'). Pero ha sido ahora, más de seis meses después, cuando la empresa por 'streaming' Netflix ha anunciado oficialmente la puesta en marcha de esta obra, que se caracteriza por estar protagonizado por un elenco de jóvenes intérpretes; algunos ya conocidos por sus trabajos en la pequeña pantalla.

Así, destaca la presencia en el nuevo proyecto de Jaime Lorente, María Pedraza y Miguel Herrán, tres de los protagonistas de la finalizada serie de Antena 3 'La casa de papel'. Además, también destacan en el reparto Omar Ayuso, Arón Piper, Mina El Hammani, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Ester Expósito y Álvaro Rico.

Tal como anuncio EL PERIÓDICO 'Élite' es 'thriller' cuya primera temporada constará de ocho capítulos y se estrenará en el 2019 en los 190 países en los que está implantada la plataforma de pago estadounidense.

Asesinato en el colegio

La serie se ubica en el exclusivo colegio Las Encinas, donde la élite económica del país envía a sus hijos. En sus pupitres también se sientan tres chicos de familias de clase obrera, admitidos después de que un terremoto destruyera el instituto público en el que estaban matriculados y sus estudiantes fueran repartidos por otros centros de la zona. Las amistades no son fáciles en Las Encinas. Por no hablar del (más que imposible) sexo. “El choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder crea una tormenta perfecta que acaba en un asesinato. ¿Quién ha cometido el crimen?”, resume Netflix en un comunicado.

El vicepresidente internacional de series originales de Netflix, Erik Barmack, calificó el pasado verano el nuevo trabajo de la plataforma en España como un "un 'thriller' adolescente muy diferente que traspasará fronteras y emocionará a una audiencia global".

Por su parte, el máximo responsable de Zeta Audiovisual, Francisco Ramos, aseguraba que realizar series para jóvenes "es muy edificante porque es una época en la vida en la que todo es trascendental". Y concluía: "Estamos encantados de trabajar con un guion sobre el deseo y la necesidad de encajar en una sociedad en la que todo es aparentemente perfecto pero en la que todo puede ir a peor".