Nicole Kidman admite que Tom Cruise fue su escudo ante el acoso sexual

Nicole Kidman, una de las figuras más cotizadas de Hollywood y admirada por su talento y su belleza a nivel mundial, aseguró que estar casada por diez años con Tom Cruise, uno de los hombres más cotizados en la industria del cine, fue su forma de "cuidarse" del lado más oscuro y de los acosos y abusos sexuales.

Según declaró la actriz en una columna publicada en la revista New York Magazine, tenía solo 22 años cuando se casó con su primer amor, el actor Tom Cruise. Ahora con 51 años, Nicole Kidman ha reflexionado sobre ese momento, diciendo que se da cuenta de que el estatus de superestrella de su marido en ese momento, la protegió del lado oscuro de Hollywood.

La ganadora del Oscar aseveró que el hecho de estar acompañado por el actor le dio un tipo especial de "protección", desalentando a los hombres de acosarla sexualmente. "Me casé muy joven, pero definitivamente no fue poder para mí, fue protección ", explicó en una entrevista con la revista NY Magazine. "Me casé por amor, pero estar casado con un hombre extremadamente poderoso me impidió ser acosada sexualmente", se sinceró la estrella de cine.

Se enfrentó a la dura realidad

Después de que la pareja se separó en el 2001 tras 11 años juntos, la actriz, en ese entonces de 33 años, sintió que se acercaban a ella de forma muy distinta y reconoció que tuvo aprender a valerse por si sola. "Fue como que tuve que volver a crecer", afirmó.

Una de las protagonista de Big Little Lies rara vez habla de la década que vivió a lado de Cruise, algo que dijo que era una elección deliberada, hecha por su ahora esposo Keith Urban en mente. "Ahora estoy casada con el hombre que es mi gran amor y hablar de su pareja anterior casi se siente irrespetuoso", admitió.

La australiana, que adoptó dos hijos con Cruise, y tuvo dos más con su segundo marido, Keith, dijo que "desde que era pequeña" vivió situaciones de acoso. Sin embargo, se negó a dar detalles en la entrevista sobre los episodios que vivió.

Yo trabajaba, pero siempre me tenían entre algodones y nunca me pasó nada. Cuando el matrimonio ser terminó, tenía 32 o 33 años y ya había crecido, dijo Kidman, pero afirmó que "por supuesto tuve momentos parecidos a los revelados durante la campaña #MeeToo cuando era chica, pero quiero exponerlos en un artículo? No. Se dieron en mi trabajo? Absolutamente, concluyó la actriz.