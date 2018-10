Noemí Galera advierte a los concursantes de 'OT 2018': "A lo mejor salís y no os conoce nadie"

Mamen Márquez, profesora de técnica vocal en 'OT 2018', les dio un toque de atención a los concursantes en la tarde del domingo debido a la inaceptable actitud que estaban teniendo durante la grabación del CD semanal. Una bronca a la que este lunes se ha sumado Noemí Galera, ya que al parecer, las palabras de Mamen no les hizo reflexionar en absoluto.

"No he visto nunca enfadada a Mamen Márquez, y que suba a daros un toque de atención me deja bastante echa polvo, cosa que no vi que os pasara a vosotros. Si Mamen sube y me dice lo que os dijo a vosotros, no hubiera levantado cabeza en toda la tarde", ha comenzado diciendo la directora de la Academia después de reunir a todos los concursantes en el salón.

Noemí ha aprovechado además el comportamiento de los chicos y chicas para darles un toque de atención y advertirles ante un probable golpe de realidad: "OT os puede asegurar que grabaréis un CD cada semana, pero una vez que salgáis por esa puerta, ya veremos quién de vosotros puede grabar uno. A lo mejor salís, y no os conoce nadie".

"Tener una carrera musical es dificilísimo. Si soy un productor discográfico y estoy viendo a 12 personas encerradas, apasionadas por la música, y tiene que subir su profesora a darles un toque porque graban con desgana, a lo mejor se me quitan las ganas de grabar con esa gente", ha reconocido la directora, que les ha puesto los pies en la tierra al hablarles de la firma de discos del próximo sábado.

NOEMÍ: "SI NO HAY COMPROMISO NOS VAMOS A LA MIERDA"

"No sé si habrá 1.000 personas, 2.000 o nadie. Porque a lo mejor salimos y no hay nadie. Y si hay 2.000, a lo mejor os quieren mucho. Pero cuando salgamos igual hacemos otra firma y hay 100", les ha avisado antes de recordarles que la televisión es un arma de doble filo: "Lo bueno de la tele es que llegas a la casa de la gente muy rápido y os conoce todo el mundo. Pero tiene una cosa mala, y es que cuando se apagan estos focos en 15 días nadie sabe quién eres".

"Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión nos vamos a la mierda. La pena que me dio a mí ayer... No podemos trabajar así, de verdad. Nadie os asegura que triunféis", ha lamentado frente a los concursantes. Algunos de ellos se han imaginado además durante los últimos días llenando el Santiago Bernabéu, motivo por el que Noemí ha decidido bajarles de las nubes.

"Nadie os asegura que vayáis a tener una gira. ¿Qué gira? Los del año pasado tuvieron muchísima suerte, no sabemos si vosotros la tendréis. No sabemos si vamos a llenar un Bernabéu, ojalá. Ojalá tengáis una carrera discográfica, pero la realidad es que no va a ser así. No viváis en los pajaritos, vivid el presente y disfrutad lo que tenéis aquí", ha zanjado.