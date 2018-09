Noemí Galera les da un toque de atención a los concursantes de 'OT 2018': "Es una cuestión de respeto"

Noemí Galera se ha puesto seria este viernes con los concursantes de 'OT 2018'. Los chicos y chicas trabajaban ayer en el que será el himno de esta edición, pero ciertos comentarios en referencia a 'Camina', el tema compuesto por la generación anterior, han provocado que la directora de la Academia les de un toque de atención: "Es una cuestión de respeto, no solo entre vosotros. Un respeto a los artistas que vienen y a los de la edición anterior".

"Si vosotros estáis aquí es porque ellos lo petaron mucho. Si no hubieran sido como son, esta edición no se hubiera dado. Sin 'Camina', con la letra que sea, no estaríamos aquí. Me da igual si se repite la letra, vosotros tenéis que hacer vuestra canción pero desde el respeto. No quiero volver a oír 'me la suda' o 'me chupa un huevo'", comenzó diciendo Noemí refiriéndose a unos comentarios realizados por Noelia el día anterior.

La propia concursante se dio por aludida y tuvo la oportunidad de explicarse: "No lo dije en plan mal. Todas las frases se repiten y ellos (los demás concursantes) no quieren que se repitan... Qué mas da, si es española y hablamos lo mismo". "Las cosas las dices de una manera y cada uno las interpreta como quiere. Aviso de que hay que tener cuidado cuando hablamos del trabajo de otra gente, porque sin tu quererlo, pueden tomárselo a mal", le aconsejó Noemí.







Dicho esto, la directora dejó claro que no tiene importancia si repiten frases de 'Camina' o 'Mi música es tu voz', el tema que sacaron adelante los concursantes de la primera edición de 'Operación triunfo': "Tiene que ser la vuestra, hay muchísimas canciones en la historia de la música que repiten frases. Pero la manera de decir las cosas es lo que puede llevar a confusión". "Creo que tengo la obligación de avisaros para que seamos conscientes de eso", añadió.

NOEMÍ SE ENFADA CON LOS CONCURSANTES POR ACOSTARSE A LAS 03.00



Este no ha sido el primer toque de atención del día. Noemí Galera también les echó una pequeña bronca a los concursantes por pasarse hablando en las habitaciones hasta altas horas de la madrugada, algo que puede afectar a su rendimiento en la Academia y a sus capacidades vocales.

"¿02:30 o 03:00? ¿Qué es esto? No quiero oír ninguna queja de 'no tengo voz' o 'me duele la garganta'. No quiero saber quién ha sido no quiero nombres, sois mayorcitos. Ya está bien, os lo tenemos que decir cada día, hasta que reventéis", les avisó la directora antes de irse con un toque de humor: "Por lo demás todo bien, muy puntuales. Parezco un guarda jurado".