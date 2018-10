Noemí Galera muestra su preocupación a los concursantes de 'OT 2018': "No emocionáis"

Noemí Galera aseguró estar “desolada” con la pasada gala de ‘OT 2018’. Pese a que la mayoría de los concursantes demostraron sus grandes capacidades vocales, las críticas volvieron a centrarse en la poca emoción que hubo durante las actuaciones, un asunto que la directora de la Academia puso encima de la mesa.

Sin dar muchos rodeos, Galera dio un toque de atención a los concursantes cuando conectó en directo para hablar con los nominados: “Sois muy buenos cantantes todos. La segunda expulsada (África) tiene una voz espectacular. Habéis pasado un casting importante, pero no podemos seguir por esta línea y a partir de mañana tomaremos medidas", informó.

La también directora de casting aseguró que los concursantes tienen un problema “grave” para transmitir emociones encima del escenario: “Lo más importante de un cantante, para mí, es transmitir y que el vello se ponga.... que pongáis los pelos como escarpias. Y eso no ha ocurrido con casi nadie de vosotros. Y me da una pena tan grande. Estoy desolada. Y sé que vosotros estáis igual", añadió.

Las palabras de Noemí Galera rápidamente recorrieron Twitter, donde hubo usuarios que las entendieron como una queja a las clases de Itziar Castro. La nueva profesora de interpretación ha recibido algunas críticas por no saber sacar lo mejor de los concursantes: “Como los entrenadores de fútbol asumo que si el equipo no va bien es cosa suya, si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es que esto es una carrera de fondo y no de velocidad”, ha escrito la actriz de ‘Vis a vis’.