Noemí Galera: "Señores de Antena 3, dejad venir a Ángel Llàcer y Chenoa"

‘Operación Triunfo’ cumplió el pasado 24 de octubre 17 años, por lo que ‘El chat’ de ‘OT 2018’ le rindió homenaje. El programa presentado por Noemí Galera recordó algunas de las actuaciones más míticas del concurso en todas sus etapas, tanto en TVE como en Telecinco.

Además, Ricky, copresentador del espacio, y la propia Galera se convirtieron en los antiguos directores de la Academia para la ocasión: Ángel Llàcer y Nina regresaron por un día, aunque no de forma literal, ya que, como bien recordó Noemí, el actual juez de ‘Tu cara me suena’ no puede visitar el concurso con el que se dio a conocer debido a su trabajo en Antena 3.

“"Hombre, ya está bien de tanta tontería. Tienen que venir Àngel Llàcer y Chenoa. A ver, señores de Antena 3, dejadlos venir ya, hombre. ¿Qué tontería es esta?”, dijo Noemí Galera dirigiéndose a la cúpula de la otra cadena.

Tanto el actor como la cantante participan en el talent de imitaciones, lo que habría impedido que visitaran el programa con el que ambos se dieron a conocer. Aunque Llàcer nunca se ha pronunciado al respecto, Chenoa siempre ha alegado problemas de agenda y ha negado cualquier prohibición para acudir al programa como ya han hecho multitud de compañeros.