Nueva York acoge a la primera modelo española con síndrome de Down

Se llama Marián Ávila, tiene síndrome de Down y es la afortunada modelo española que el mes que viene, el 8 de septiembre debutará en la Nueva York Fashion Week. Será en el Hotel Park Central de Nueva York, donde desfilará en dos pases vestida de fiesta, lo que más le gusta.

Su Instagram es un reguero de frases de superación -"mirando hacia el futuro", "en la baraja la reina soy yo", así que no es de extrañar que a sus 20 años vaya a vivir un sueño. El que llega de mano de la diseñadora Talisha White y de un "ángel" de la moda llamado Kenzie Dugmore. "Dicen que los sueños se cumplen. Yo creo que los milagros existen. Si os contase que quién leyó mi historia en las redes y creyó en mí es una niña de 14 años, que vive en Florida y no me conoce, ¿qué diríais?", cuenta Marián Ávila en su Instagram, donde tiene casi 6.000 seguidores y donde comparte fotos con gente de la moda como Nieves Álvarez, Custo Dalmau y Juna Betancourt. En su blog explica cómo fue el fichaje: "Era la madrugada de una noche de agosto, [pipipi] mensaje de Messenger de Kenzie: “!Hola! Soy USA National Miss Citrus State Jr. Teen y vivo en América. Acabo de leer un artículo sobre ti que me ha llegado al corazón. ¡Me he dado cuenta de que siempre has querido desfilar en la Fashion Week de Nueva York! Resulta que soy hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week de Nueva York. Quisiéramos hacer tu sueño realidad… Por favor, dime si estás interesada."

Lo demás vivo rodado.