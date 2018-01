Oprah Winfrey se perfila como candidata a las elecciones de EEUU

La presentadora de televisión Oprah Winfrey, de 63 años, fue una de las grandes protagonistas de la 75ª edición de unos Globos de Oro teñidos de negro en solidaridad con las víctimas del acoso sexual. Su discurso, tras recibir el premio Cecil B. de Mille por ser un “ejemplo a seguir”, arremetió contra “los hombres poderosos y brutales” que han dominado el mundo durante mucho tiempo. La también productora y empresaria de éxito, que remachó su parlamento con el lema “se acabó el tiempo”, fue objeto inmediatamente después de numerosos mensajes en la red que apoyaban su hipotética candidatura a la Casa Blanca.

Winfrey, que apoyó en las últimas elecciones la candidatura de Hillary Clinton, bromeó en alguna ocasión con la posibilidad de postularse como candidata a la carrera al Despacho Oval, sobre todo tras la victoria del republicano Donald Trump. En una entrevista en el canal Bloomberg en marzo del pasado año, por ejemplo, amagó con presentarse y, ante las risas del público, ya en tono más serio, dijo que eso “no iba a suceder”.

La estrella televisiva ahora estudia presentar su candidatura presidencial con vistas a las elecciones del 2020, según informan medios estadounidenses. La cadena CNN asegura que Winfrey está “analizando de manera activa” presentarse con el Partido Demócrata. Por su parte, el presidente Trump ya ha manifestado sus intenciones de presentarse a la reelección, según informa EFE.

Declaración de intenciones políticas

Las palabras de Winfrey en la gala de los Globos de Oro, con frases como “un nuevo día se asoma en el horizonte”, han trascendido el ámbito cinematográfico y algunos han visto una declaración de intenciones políticas. La actriz Meryl Streep afirmó tras escuchar su discurso que la presentadora había lanzado “un misil” y que ahora quiere que se presente a presidenta. “No creo que ella tuviese ninguna intención, pero ahora no tiene opción”, añadió la veterana actriz y filántropa.

Otros famosos como Lady Gaga también apoyarían la candidatura de la presentadora. “¿Oprah presidenta? Ella tiene mi voto”, ha tuiteado la cantante. Otras celebridades como Kim Kardashian no ha ido tan lejos pero ha manifestado su devoción por la presentadora con un “te quiero Oprah”.

