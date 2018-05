Orange lanza su canal de series

La empresa de telecomunicaciones Orange apuesta por la televisión: el próximo lunes, 7 de mayo estrenará Orange Series, su primer canal de series en España, cuyos contenidos se podrán sintonizar, tanto en la programación lineal (dial 7) de su plataforma de pago, como a la carta. Este nuevo canal se incorpora, sin coste adicional, a la oferta 'Cine y Series' de Orange TV, según ha comunicado la teleco.

Entre las características de Orange Series destaca el que será el primer canal de un operador en España cuya programación estará dedicada a series en calidad 4K (ultra alta definición).

Para llenar de contenido este nuevo canal, Orange ha firmado un acuerdo con Sony Pictures Television, y que le permitirá ofrecer producciones como 'Snatch', nueva seie basada en la conocida película del director británico Guy Ritchie, y que se emitirá en exclusiva en España. Según ha asegurado Orange, en los próximos meses se completará la programación "con otros contenidos exclusivos, a los que se sumarán series 'Premium' ya emitidas y conocidas por el público como 'House of Cards', 'Better Call Saul' y 'Community', y otras disponibles bajo demanda como 'Breaking Bad', 'Masters of Sex' y 'The Blacklist', entre otras.

ACCIÓN Y AVENTURAS

'Snatch' es una ficción de acción y aventuras, que cuenta entre sus protagonistas con el joven actor británico Rupert Grint (Ron Weasley en la saga Harry Potter), también productor de la serie. La trama sigue las andanzas que corren un grupo de jóvenes estafadores, que se ven inmersos en el peligroso mundo del crimen organizado tras tropezarse con un camión cargado con lingotes de oro robados.

VEINTE MILLONES DE ABONADOS

El Grupo Orange es uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo con 273 millones de clientes. En España es el segundo operador en el mercado, con una facturación de 5.371 millones de euros y 20,2 millones de abonados en la suma de todas sus marcas (Orange, Jazztel, Amena y Simyo).