'OT 2018': Los concursantes se emocionan con una cover de José Antonio, candidato que renunció a su plaza

Durante la rueda de prensa de 'OT 2018' conocíamos a José Antonio, uno de los candidatos a entrar en la Academia que finalmente decidió renunciar a su plaza para continuar dedicándose a su carrera como cirujano. A pesar de escoger ese camino, esta tarde ha quedado claro que el joven continúa dando rienda suelta a su pasión por la música.

Al finalizar el segundo pase de micros de la Gala 7, los profesores han visto junto a los concursantes algunas de las 'OT Cover' enviadas por los espectadores. Una de ellas pertenecía a José Antonio, que ha interpretado frente a su cámara el tema que defenderá Famous este miércoles, 'Nobody but you' de César Sampson.

"No os voy a decir su nombre porque creo que lo conocéis", decía Noemí antes de que los concursantes escucharan a su ex compañero. Algunos de ellos como Miki, Marta o Julia no han podido contener las lágrimas al ver en la pantalla al médico que estuvo a un paso de compartir la experiencia con ellos.

Marilia o Noelia: una abandonará la Academia

Los nueve concursantes de 'OT 2018' se han enfrentado este lunes al segundo pase de micros de la Gala 7, en la que Noelia y Marilia se juega su permanencia en la Academia. La primera de ellas mostrará todo su potencial interpretando 'Stone cold' de Demi Lovato, mientras que la segunda hará lo propio con 'Maria se bebe las calles' de Pasión Vega.