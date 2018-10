'OT 2018' - Gala 3 en directo: Dave y África se juegan su continuidad en la Academia

'OT 2018' vivirá este miércoles su segunda expulsión de esta edición. Después de interpretar 'Viva la vida', uno de los grandes himnos de Cold Play' junto a sus compañeros África y Dave defenderán su continuidad en la Academia dirigida por Noemí Galera con, respectivamente, 'God is a Woman' de Ariana Grande y 'Rock and roll bumerang' de Miguel Ríos.

Después de los dos números de los nominados, Carlos Right y María cantarán ‘Contigo’ (El canto del loco), mientras que Famous y Noelia y Miki y Joan interpretarán ‘What a fool believes’ de The Doobie Brothers y ‘Friday I'm in love’ de The Cure. ‘Como quieres que te quiera’ de Rosario, ‘Just give me a reason’ de Pink y 'Lo siento’ de Beret serán las canciones a la que se enfrentarán, respectivamente, Marilia y Sabela, Alba Reche y Marta y Natalia y Damion. Por último, Julia será la única concursante que cante en solitario, defendiendo ‘Born this way’ de Lady Gaga.

Además, en esta entrega, Wally López será el cuarto miembro del jurado junto a Manuel Martos, Joe Pérez-Orive y Ana Torroja. Repasamos el minuto a minuto en directo de esta gala 3 de 'OT 2018'.