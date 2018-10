'OT 2018': Mimi contesta a Julia Gómez Cora tras decir que "no es bailarina"

Mimi contesta a Julia Gómez Cora, miembro del jurado de la gala 2 de 'OT 2018', después de que afirmase que "no era bailarina, pero se lo cree" durante la valoración de la actuación de Joan Garrido con 'Another day of sun'. La concursante de la séptima edición de 'Tu cara me suena' no se queda callada y publicó un tuit en respuesta a dicha afirmación.

“Que no es bailarina, pero se lo cree”



Nomina a Joan y critica a Mimi, pero ?????#OT18Gala2 pic.twitter.com/TML8FDNvZX — 𝖕𝖆𝖚𝖑𝖆 👑💙 (@agbxstylinson) 3 de octubre de 2018

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

Concretamente, esta respuesta de la líder de Lola Indigo llega después de que muchos usuarios de las redes sociales criticasen a Gómez Cora por estas palabras, recordando, por ejemplo, que Mimi participó en 'Fama Revolution' (Cuatro) antes de entrar en la Academia del talent musical de TVE.

Hola soy Mimi, me presenté al casting de fama revolution y me cogieron, me fui a EEUU a formarme, di masterclass y estuve en china haciendo shows de baile y después cantando y bailando pero no soy bailarina, solo me lo creo. Menudo insulto a la profesión Doña Julia. #OT18Gala2 https://t.co/vSzhjRjK9Z — Patricia (@PatriciaRyser) 4 de octubre de 2018

Mimi concursó en Fama para aprender a ser veterinaria #OT18Gala2 — Jessy 💪 (@jessicagp97) 3 de octubre de 2018