'OT' vivirá este lunes su "gran noche"

Tras el paréntesis que supuso la gala dedicada a elegir a un representante (o dos) de RTVE en Eurovisión entre los cinco finalistas de 'OT', el concurso musical celebra su gran final esta noche (TVE-1, 22.30 y en algunos cines Yelmo), en la que se escogerá al ganador o ganadora de esta edición 2017 y en la que actuarán Raphael, David Bisbal y Pablo Alborán, así como los 11 exconcursantes.

Amaia, Alfred, Aitana, Ana Guerra o Miriam (solo uno esta vez) podrá lograr su objetivo (y los 100.00 euros de premio) si el público, mediante sus votos a través de la aplicación, los SMS y las llamadas, así lo decide. Para ello, aunque las legiones de fans seguro que lo tienen muy clarito ya, los concursantes harán una nueva demostración de su talento interpretando una canción de su elección. Así, Amaia cantará 'Miedo', de M-Clan; Alfred, 'Don’t stop the music', de Jamie Cullum; Aitana, 'Chandelier', de Sia; Ana Guerra, 'Volver', de Carlos Gardel, y Miriam, 'Invisible', de Malú.

LAS DOS FASES

Tras su actuación, se cerrarán las votaciones, de las que saldrán los tres primeros clasificados. Roberto Leal, el presentador, dará a conocer quiénes quedarán en quinta y cuarta posición. Los tres restantes, para pujar por la primera plaza, interpretarán las canciones que ya ofrecieron en la gala 0, con lo que se podrá apreciar mejor su evolución tras los tres meses y medio que han estado formándose en la Academia.



Los cinco finalistas de 'OT'/ JOSEP ECHABURU

Entonces, Amaia interpretó 'Starman', de David Bowie; Aitana, 'Bang bang', de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj; Alfred, 'Georgia on my mind', de Ray Charles; Miriam, 'No te pude retener', de Vanesa Martín, y Ana Guerra, 'Cómo te atreves', de Morat.

RAPHAEL, BISBAL Y ALBORÁN

A lo largo de las 14 galas han sido muchos los cantantes que (pese al prejuicio que tienen algunos intérpretes por esta clase de concursos musicales televisados) han acudido como invitados. Y en esta gala final, el broche de oro lo pondrán Raphael (que tiene en el jurado del concurso a su hijo Manuel Martos), que cantará junto a los chicos el tema grupal de inicio del programa 'Mi gran noche'; David Bisbal, que quedó segundo en el mítica primera edición del concurso, hace ya 17 años, y el cantautor Pablo Alborán, que con sus mensajes en Twitter ha ido apoyando a los chicos a lo largo del programa.

También estarán presentes, aunque solo para dar su opinión, ya que no podrán votar, los tres miembros fijos del jurado: Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe-Pérez Orive. El cuarto, que siempre iba variando, será esta vez Rosa López, la primera ganadora de 'OT', el del 2001, que ya participó en la gala 0 ofreciendo una actuación. Tampoco podían faltar los compañeros de los chicos que ya han salido de la Academia: Agoney, Roi, Nerea, Cepeda, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalia, Mimi y Juan Antonio, que también actuarán.

PASIÓN POR LOS CONCURSANTES

Precisamente este reencuentro será uno de los aspectos que más interés despierta entre los fans de 'OT', porque en los ensayos podrán darse ese abrazo que tenían pendiente dos de los concursantes, Aitana y Cepeda, por quien lloró la catalana sin consuelo durante semanas tras su salida del concurso.

Y es que, al margen del interés musical que tiene ver cómo los chicos trabajan mano a mano con los profesores, cómo canturrean por las esquinas de la Academia cuando están alegres o tristes, y cómo componen, incluso, sus propias melodías, los concursantes en sí, como jóvenes en su mayoría de entre 18 y veintipocos años, han levantado pasiones entre sus seguidores.

DOSIS JUSTA DE 'REALITY'

Y eso lo propicia esa justa dosis de 'reality' que tiene 'OT', que ha nutrido el Canal 24 horas (una emisión adictiva, culpable de los suspensos de muchos jóvenes este trimestre). El inicio del romance de una pareja tan mágica y talentosa como la de Alfred y Amaia ha enloquecido a sus fans, que luego han visto cómo ese bonito amor se plasmaba en una canción, 'Tu canción', que era elegida para representar a TVE en Eurovisión.

Pero también las complicidades en y fuera del escenario han dado lugar a especulaciones sobre si la gran amistad entre Aitana y Cepeda (ambos con pareja) era algo más. Y eso solo se sabrá cuando acabe el encierro. Un momento esperado por todos, pero que les expondrá a una realidad (más dura para el bueno de Alfred) en la puede que no haya el buen rollo que se respiraba dentro. Aunque, quién sabe, quizá estos 'millennials' nos sigan dando muchas lecciones.