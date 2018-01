Una paciente italiana, a su médico: "No me dejo tocar por un negro"

En pleno siglo XXI, aún hay que lamentar comportamientos racistas en nuestra sociedad. Esta vez, la víctima ha sido un médico del ambulatorio de Cantú, ciudad de la región de Lombardía, al norte de Italia.

El doctor Andi Nganso, de 30 años, es natural de Camerún e italiano de adopción, un país al que llegó a los 12 años, y donde ha estado estudiando y trabajando desde entonces.

Según el diario italiano Il Corriere della Sera, el desagradable incidente ha sido protagonizado por una mujer de unos 60 años. Al entrar a la consulta y ver que Nganso se disponía a atenderla, la mujer ha reaccionado afirmando: "No me dejo tocar por un negro". Después de esta grave falta de respeto, el doctor ha dado una lección a la señora con su irónica respuesta: "Se lo agradezco, así tengo un cuarto de hora para tomarme un café".

Además de esta ingeniosa reacción, el doctor también ha compartido esta lamentable escena en Facebook. Como era de esperar, muchos usuarios le han mostrado su apoyo y han criticado la actitud racista de la señora.

No es la primera vez

En la publicación de Facebook, Nganso ha comentado que no es la primera vez que se encuentra con una situación de este tipo. El doctor ha explicado que en diversas ocasiones se ha encontrado con "pacientes que no han logrado disimular su sorpresa y quizás también su desagrado" al darse cuenta que él les iba a atender.

También cuenta que en una ocasión una niña le hizo notar con estupor que él era una persona gentil, "mientras sus padres le habían dicho que no hablara con hombres negros". Nganso ha vivido diversos episodios de discriminación. De todas maneras, reconoce que el último incidente que ha tenido, y más concretamente la reacción de la paciente, "me ha dejado helado".

Asociaciones apoyan a Nganso

La Asociación de Médicos de Origen Extranjero en Italia (AMSI) y otros movimientos en contra del racismo han condenado el caso de Nganso. Foad Aodi, el presidente de AMSI, ha declarado: "Estamos cansados de que se repitan graves episodios de racismo. Y si el racismo crece en Italia, tenemos que preguntarnos por qué...". En estas afirmaciones, Aodi hace referencia de manera indirecta a la actitud de algunos políticos dela ultraderecha italiana, en particular de la Liga Norte.

AMSI también ha denunciado que "las discriminaciones frente al personal médico de origen extranjero han aumentado el 30% sobre el puesto de trabajo".