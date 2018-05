Un paralítico echa a andar tras dos años y medio el día de su graduación

Ty Williams, un estudiante estadounidense de la Universidad de Georgetown que quedó paralítico después de sufrir un accidente durante un partido de fútbol, ha logrado ponerse en pie este sábado, por primera vez en dos años y medio, y caminar por el escenario para recoger su diploma en el día de su graduación.

El momento ha sido compartido en dos páginas oficiales de Twitter de la propia universidad donde estudió Williams:

En el año 2015, la carrera futbolística de un joven y prometedor Ty Williams se vio truncada repentinamente por una jugada defensiva que salió mal. El encontronazo le provocó la rotura de cinco huesos del cuello y las vértebras, y lo dejó postrado en una silla de ruedas.

Programa de rehabilitación

La lesión del jugador supuso un duro golpe tanta para él como para el equipo, que no podía creer que una jugada tan rutinaria hubiese podido acabar así. No obstante, Williams no se rindió e inició un programa de rehabilitación en el Shepherd Center, un centro conocido por lesiones de médula espinal y cerebro en Atlanta (Georgia).

Cuando el joven completó el programa en el Shepherd Center, ingresó en el MedStar National Rehabilitation Hospital en Washington DC, con la esperanza de algún día recuperar de nuevo la fuerza en su cuerpo.

El sábado, el sueño de Williams se ha hecho realidad, en un acto en el que ha estado rodeado de familiares y amigos. Al oír su nombre, Williams ha sido empujado al escenario en su silla de ruedas hasta que, con la ayuda de dos mujeres, se ha levantado y ha dado unos pasos por el escenario.