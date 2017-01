La parodia de Donald Trump en el programa de Buenafuente

A menos de dos días de que Donald Trump sea investido como nuevo presidente de EEUU, Buenafuente y su equipo han querido darle su particular bienvenida. 'Late Motiv', el programa del cómico catalán, ha parodiado al magnate republicano en su programa de este miércoles. El actor Raúl Pérez, que ya caricaturiza en programas como 'Crackòvia' a muchos personajes, se ha atrevido esta vez con el futuro presidente estadounidense.

La parodia de Trump no se ha cortado. "Shut up madafaka", le ha contestado a Buenafuente. Esta y otras perlas del falso Trump, en este vídeo:

¡En #LateMotiv175 the faking new María Yisus! @raulperez_76 is Trump with acordeón. OMG pic.twitter.com/VMkWrgmGh1