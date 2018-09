La parodia de José Manuel Soto en 'Late motiv': "La izquierda no la uso ni para rascarme"

'Late motiv' continúa sorprendiendo cada noche en #0. El programa presentado por Andreu Buenafuente recibió anoche en su plató a un Raúl Pérez caracterizado de José Manuel Soto, cantante andaluz al que durante los últimos tiempos se le conoce más por sus continuos ataques hacia la izquierda y comentarios en redes sociales en los que deja claro que se siente muy español. Y precisamente por ahí fueron los tiros en la hilarante imitación del colaborador.

El 'falso' Soto aprovechó su visita al late night para presentar un nuevo sencillo titulado 'Querella', en el que por si quedaba alguna duda, deja clara cuál es su ideología: "La izquierda no la utilizo ni para rascarme". "España no tiene fascistas, nos tiene a nosotros, por ella me pongo a hacer querellas y me quedo solo. Querellas si nos quitan los toros, las cruces y a Franco", añade el imitador del cantante en la letra de la canción.

"Querella", el nuevo sencillo de José Manuel Soto. En directo aquí, en #LateMotiv. pic.twitter.com/DV57fXl8Pq — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 27 de septiembre de 2018

Ataviado con una pulsera con los colores de la bandera de España, Soto remató su actuación dirigiéndose al público: "Oye una cosa, vamos a defender a España eh, que vuelvan las cosas de verdad como antes. El servicio militar, las calcomanías, las canicas, los chaperos y las chapas. Esos yonkis que estaban en la calle sonriendo y que daban tantas alegrías a las calles".