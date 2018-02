El parto de Berto, en Movistar+

Berto Romero ha pasado nuevamente por el paritorio. Aunque es padre de Tomás, Lucas y Paula, el cómico y humorista debuta en semejante tarea en 'Mira lo que has hecho', la nueva comedia que Movistar+ estrena el viernes, 23, y que sus abonados podrán seguir en emisión completa. Creada, escrita y protagonizada por él mismo, en la tarjeta de presentación de la plataforma de pago se especifica que la serie explica la paternidad "desde el punto de vista de una pareja". Y 'Mira lo que has hecho' se aplica en ello, pero va más allá para convertirse en un retrato de la sociedad actual.

Berto, que ejerce como tal en la producción, cede parte del protagonismo a Eva Ugarte, que interpreta a Sandra, su pareja y madre de la criatura (Lucas). "La temporada es de ella", asegura el humorista, aunque el punto de partida de la trama son "experiencias propias o prestadas". "No quería hablar de las vivencias de un cómico de éxito que se llama Berto, porque eso ya lo hemos visto en otras series, sino que me interesaba explicar la historia del personaje principal, que es la pareja Berto-Sandra -añade-; hay cierta reivindicación del amor en pareja sólido".





Berto Romero y Eva Ugarte / RICARD FADRIQUE

"Queríamos que la serie fuera muy naturalista y construir una familia que se convirtiera en algo muy similar a la realidad", insiste Berto. En esa encrucijada de dar la bienvenida a un hijo, ¿qué hay más real que las noches de insomnio, la elección de una guardería o un canguro, los grupos de wasap con los padres de otros pequeños o cómo afrontar el sexo conyugal en los meses siguientes al parto? Estas y otras cuestiones aparecen a lo largo de los seis capítulos, de 25 minutos de duración.

USO DE MÓVILES

En el afán de mostrar "verdad", 'Mira lo que has hecho' abre su abanico a otros aspectos del momento presente, como el uso (y abuso) de los móviles, la invasión de la privacidad y el auge de los 'youtubers'. "La serie es definitoria del momento actual, de esa sensación de paranoia continua, en la que todo el mundo juzga, uno intenta corregir al otro, te presionan...", prosigue Berto. Impagables, y sin ánimo de hacer 'spoilers', son las pequeñas introducciones y epílogos que aparecen en cada entrega y que van a sorprender al telespectador. Como también sorprende el grado de exposición del propio Berto. "Me he desnudado mucho con lo que es más propio, como es la historia del padre, los miedos y los deseos", aclara.



Eva Ugarte y Berto Romero, en una imagen de la serie. /MOVISTAR+

Ugarte cree que su papel de madre, que no oculta ojeras tras una noche en vela y a la que le asaltan las dudas ante cualquier nuevo paso en la vida, es "todo un lujo". "Sandra es una mujer con carácter, exigente, que cae bien y emociona -cuenta-; su profesión de anestesista es una metáfora a la hora de construir el personaje, porque desactiva la bomba sistemáticamente". En términos de empoderamiento femenino, la actriz reconoce que el equilibrio entre el hombre y la mujer en esta comedia "es ejemplar", porque "hay compenetración y conectas con la pareja".

"LUGARES MUY LEJANOS"

Carlos Therón, director de 'Mira lo que has hecho', lanza una advertencia: "No estamos ante una colección de gags, porque todo tiene su peso narrativo; partiendo de la realidad desde el punto de vista de la comedia, hemos llegado a lugares muy lejanos". Habituado a la televisión generalista ('Los hombres de Paco', 'Chriringuito de Pepe'), en la que la batalla por la audiencia está a la orden del día, desvela que 'Mira lo que has hecho' es la primera ficción de su factura en la que sabe desde el principio "cómo se acaba".

En la historia, sin ser coral, intervienen cerca de 80 actores. Destacan algunos personajes secundarios, interpretados por Chete Lera, Mariano Venancio, Carmen Esteban, Anna Carreño y Emilio Gavira, entre otros. Tras asistir a este parto televisivo, seguro que la visita al pediatra nos la miraremos con otros ojos. Por respeto a la trama, hasta aquí podemos contar...