El pasado de Jimmy Bennet

¿Quién es Jimmy Bennett? Es la pregunta que todo el mundo se hizo cuando 'The New York Times' aseguró, el domingo pasado, que la actriz y directora Asia Argento, una de las líderes del movimiento MeToo, una de las voces que acusó a Harvey Weinstein de haberla violado, había pagado 380.000 dólares por su silencio, para no contar que tuvo relaciones con él siendo un menor, con 17 años, en un hotel de California, un hecho que ella ha negado rotundamente a través de un comunicado.

El joven, que en la actualidad tiene 22 años, compartió de niño cartelera con algunos de los mejores actores del momento y fue candidato a cinco Young Artist Awards, pero no fue a más. Empezó haciendo anuncios con 5 años, pero no fue hasta el 2003, con 7 años, cuando comenzó a tener más protagonismo al lado de Eddie Murphy, Bruce Willis, Harrison Ford. Incluso intervino en la vuelta de la saga ‘Star Trek’ en el 2009.

Fue en el 2004, con la película 'El corazón es mentiroso’ donde Bennett se codeó además de con Marilyn Manson, con Asia Argento, que además de ser la directora era coprotagonista del largometraje, donde hacía de madre de Bennett. Durante ese proyecto estrecharon lazon, pero siempre como una relación materno filial. El crío tenía entonces 8 años y Asia Argento 28.

Probó suerte con la música

Hijo de padres hosteleros, este pequeño artista conocido por su gran capacidad para memorizar los guiones y no crear problemas, prometía en la industria. Hasta que llegó la adolescencia, y como la de tantos actores desembocó en desastre y el declive de su carrera actoral. Al ser consciente de su decadencia, Bennett decide probar suerte en la música: en 2011 se estrenó como solista con ‘Over Again’. Su videoclip hasta hoy que ha protagonizado el escándalo, no había superado el millón de visitas.

Demanda contra su familia

Un par de años antes, los padres aprovecharon el éxito y el dinero de su hijo para montar su propio negocio, Crepería rockera. En el 2014, el joven interpuso una demanda contra su familia acusándoles de haberse aprovechado de él. Sus padres no le permitieron volver a casa ni recoger sus cosas, dejaron a cero las cuentas que había ido alimentando en sus años de estrella infantil y cuando Bennett cumplió los 18 y volvió a tener el poder de sus cuentas se las encontró con un millón menos de los que debería.

Bennett ha intentado una y otra vez regresar a la gran pantalla, pero la suerte no le ha acompañado. En la declaración contra Asia Argento, el abogado del actor asegura que el abuso que recibió su cliente le había provocado consecuencias perjudiciales para su carrera. En “los cinco años anteriores al encuentro” Bennett había conseguido reunir más de millón y medio de dólares, cantidad que se vio mermada tras el altercado, al costarle llegar a los 60.000 dólares al año.

Según el comunicado que el letrado de la joven promesa le ha entregado al periódico, “Bennett seguirá haciendo en lo mismo que ha hecho en los últimos meses y años: centrarse en su música". Si le dejan.